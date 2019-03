Vivo akan Jual Ponsel Gaming iQoo ke Indonesia?

BANGKAPOS.COM - Awal pekan ini, sub-brand Vivo meluncurkan ponsel bernama vivo iQoo di China. Ponsel sub-brand Vivo itu merupakan ponsel yang menyasar pasar mobile gaming. Akankah Vivo memasarkan ponsel iQoo di Indonesia?.

General Manager for Brand and Activation Vivo Mobile Indonesia Edy Kusuma mengaku belum bisa memberikan kepastian soal ini.

"Apakah (ponsel iQoo) akan dibawa ke Indonesia atau tidak, masih dalam tahap pembicaraan," ujar Edy di Purwakarta.

Kendati demikian, Edy tak menutup kemungkinan ponsel iQoo akan diboyong ke Indonesia. Kehadiran sub-brand khusus gaming tersebut menurut dia sudah termasuk dalam perencanaan bisnis jangka panjang.

"Kalau tidak (dipasarkan) di tahun ini, bisa saja tahun depan, tergantung kesiapan tim kami," tambahnya.

Sebagai ponsel yang ditujukan untuk keperluan bermain game, produk perdana dari iQoo yang baru dirilis di China ini dibekali spesifikasi papan atas. Panel layarnya berjenis AMOLED dengan ukuran 6,4 inci dan memiliki rasio layar terhadap bodi yang diklaim mencapai 91,7 persen.

Ponsel tersebut memiliki tiga kamera belakang dan satu kamera depan. Untuk bagian belakang, masing-masing kamera memiliki resolusi 12 MP, 13 MP, dan 2 MP.

Sementara untuk bagian depannya tersemat sebuah kamera dengan sensor 12 megapiksel yang diletakkan di dalam takik (notch) berbentuk tetesan air (teardrop).

Dapur pacunya Snapdragon 855, dengan RAM hingga 12 GB, serta memori internal hingga 256 GB. Baterainya berkapasitas 4.000 mAh dan mendukung fast charging hingga 44 watt.

Ada juga fitur-fitur khusus akselerasi gaming dan penunjang hiburan, seperti AI Turbo, Center Turbo, Game Turbo, Cooling Turbo, hingga Audio 4D Gaming 2.0.

Di China, harga Vivo iQoo dipatok 2.998 yuan (Rp 6,3 jutaan) untuk model paling murah dengan konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6 GB/ 128 GB. Varian 8 GB/128 GB dijual seharga 3.298 yuan (Rp 6,9 jutaan), lalu varian 8 GB/ 256 GB seharga 3.598 yuan (Rp 7,5 jutaan), dan terakhir varain 12 GB/256 GB seharga 4.298 yuan (Rp 9 jutaan).

Nama iQoo sendiri merupakan singkatan dari kalimat bahasa Inggris "I Quest On and On" yang agaknya mengacu pada kegiatan bermain game.