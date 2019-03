Yuanita Christiani Kesulitan Masukkan Cincin ke Jari Suaminya

BANGKAPOS.COM--Presenter Yuanita Christiani mengakhiri masa lajangnya saat menikah dengan Indra Wiguno Tjipto di Singapura, Kamis (7/3/2019).

Pemberkatan nikah Yuanita dilakukan di ruang Palm Court dari kapal pesiar Dream Cruise pada pukul 9.00 waktu setempat atau 10.00 WIB.

Selebrasi kecil sekaligus makan siang kemudian dilakukan di tempat yang sama pada pukul 12.00.

"Yuanita mengaku lega," kata Widya Saputra, sahabat sang mempelai wanita, kepada Kompas.com, Kamis siang.

"Ada momen lucu pas Yuanita mencoba memasukkan cincin ke jari suaminya. Jari Indra bengkak sehingga perlu usaha untuk memasangnya," tuturnya.

Hadir pada acara pemberkatan dan resepsi itu sejumlah keluarga dan sahabat dekat dari Yuanita.

Salah satunya adalah Coky Sitohang yang didaulat menjadi pemandu acara.

"Akhirnya, semua presenter 'Take Me Out' taken (mengakhiri masa lajang) juga," ujar Coky yang disambut gelak tawa undangan.

Menurut Billy Simpson selaku pegisi acara, pernikahan Yuanita-Indra ini adalah yang terintim, terkhusyuk, dan terseru.

Sedangkan untuk resepsi, rencananya akan dilakukan di Jakarta pada 16 Maret mendatang.

