Al Ghazali Meriahkan Grand Opening Global Eksekutif, Clubbers Tumpah Ruah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Al Ghazali turut memeriahkan grand opening Global Eksekutif Club dan Karaoke Pangkalpinang, Kamis (7/3/2019), malam.

Global Eksekutif Club berlokasi di Mayor Sharif R Nomor 208, Pangkalpinang.

Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini tampil menghibur tamu undangan dengan kepiawaiannya sebagai disc jockey (DJ).

Pemilik Eksekutif Club Pangkalpinang, Yanto lie alias Acun, menuturkan banyak sekali suka maupun duka dalam membangun usaha tersebut, tetapi dengan tekad kuat pihaknya bisa melakukan Grand Opening.

"Global Karaoke terdiri dari 26 rooms dengan dua VVIP, empat VIP, dan yang lainnya untuk kelas Medium," jelasnya.

Acun berharap, melalui Grand Opening ini bisa membuat dunia hiburan di pangkalpinang lebih berkembang dan pihaknya setiap bulan akan berusaha mendatangkan artis papan atas Ibukota.

Acara grand opening berlangsung meriah, clubbers dihibur serangkaian acara seperti deretan Global Disk Jockey (DJ), Bartender Juggling, Home Band, hingga penampilan bintang tamu utama, Al Ghazali.

Beberapa Musik Elektronik Dance Music (EDM) yang digabungkan dengan gemerlap sorot lampu semakin menambah semarak ruangan Global Eksekutif Club.

"Al Ghazali in the house, Are you ready Pangkalpinang?," ucap Al saat membuka malam puncak grand launching.

Sejumlah clubbers yang sudah menunggu langsung merangsek menuju panggung utama sambil mengambil video sembari berjoget mengikuti irama musik.

Hiruk-pikuk suasana Global Eksekutif club semakin memuncak ketika Al menutup penampilannya dengan membawakan satu buah lagu miliknya diiringi dengan musik EDM yang semakin pecah.

