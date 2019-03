Persib Dipermalukan Persebaya di Kandang, Ini Kata Djanur

BANGKAPOS.COM - Pelatih Persebaya Surabaya, Djadjang Nurdjaman tetap menaruh catatan meskipun sukses meraih kemenangan pada laga kontra Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (7/3/2019).

Menurut Djanur sapaan akrabnya, permainan Persebaya Surabaya tidak sesuai dengan keinginannya.

"Sebetulnya Persib bermain bagus. Yang pasti jujur pemainan kami juga tidak sesuai dengan keinginan yang dilatih, skema juga tidak jalan, position kami juga agak kurang hari ini karena pressing Persib cukup bagus," ujar Djanur dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan.

Pressing yang dilakukan anak-anak Persib Bandung kata Djanur sempat membuat Hansamu Yama dkk kerepotan.

Djanur mengungkapkan bahwa skema permainan dari bawah yang biasa diterapkan tidak bisa berjalan karena presssing dari Persib Bandung.

"Biasanya kami lawan siapapun, build up from the back. Kali ini agak di-pressing. Tapi meskipun begitu patut disyukuri juga karena beberapa pemain inti (Persib) sempat bersama saya dulu, jadi saya cukup mengetahui bagaimana Persib, dan itu jadi informasi untuk membangun serangan tim saya," katanya. (*)