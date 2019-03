Tips & Trick Cara Menulis Pesan WhatsApp Tanpa Mengetik, Sangat Mudah Tak Perlu Aplikasi Tambahan

BANGKAPOS.COM -- Anda yang super sibuk tentunya membutuhkan tips WhatsApp (WA), khususnya bagaimana cara menulis pesan WA tanpa mengetik.

Tips WA berupa cara menulis pesan WhatsApp tanpa mengetik ini tentunya menjadi solusi bagi kamu yang tak memiliki cukup waktu luang untuk bertukar pesan dengan teman ataupun sahabat.

Terdapat sejumlah tips WA tentang cara menulis pesan WhatsApp tanpa mengetik yang layak kamu simak.

WhatsApp merupakan satu di antara seabrek media komunikasi yang awam digunakan saat ini yang memungkinkanmu bertukar pesan dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video.

Namun, lantaran kesibukan yang super padat, ada kalanya kamu tak bisa terus-terusan memegang ponselmu untuk berkirim pesan WhatsApp.

Apalagi, jika kamu sedang menyetir kendaraan sehingga aktivitas bermain gawai menjadi hal yang sulit untuk dilakukan.

Kini, kamu tak perlu repot menggerakkan jari ke keyboard ponsel karena cukup dengan mengeluarkan suara, WhatsApp otomatis akan melacak suara dan memindai suara sesuai suara dikeluarkan.

Oleh karenanya, baiknya kamu menyimak tips WA dari Grid.ID berikut ini.

Dirangkum dari laman thesun.co.uk dan YouTube All In One Raj, inilah cara menulis pesan WhatsApp tanpa mengetik.