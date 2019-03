Video Puluhan Anjing dan Kucing Tak Jadi Santapan Seusai Diselamatkan Aktivis Hewan Dunia

BANGKAPOS.COM - Aktivis hewan dunia melakukan penyelamatan terhadap puluhan kucing dan anjing di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara, Selasa (5/3/2019).

Kucing-kucing dan anjing yang tampak memprihatinkan dan berada di dalam kerangkeng besi berhasil diselamatkan dari perdagangan daging kucing dan anjing.

Sebastian Margenfeld (Jerman), Founder and Director of Förderverein Animal Hope and Wellness e.V Germany dan Davide Acito, Director of Action Project Animal yang juga perwakilan Elisabetta Franchi Foundation, melakukan penyelamatan ini.

Usai diselamatkan dari para penjual di Pasar Beriman Tomohon, hewan-hewan ini dibawa ke shelter Animal Friends Manado Indonesia.

Karena kondisinya yang memprihatinkan, dokter hewan di shelter ini langsung memberikan perawatan.

Sebastian Margenfeld mengatakan, ia tahu bahwa menyelamatkan beberapa hewan bukanlah solusi untuk mengatasi masalah ini, bukan solusi dari perdagangan daging anjing dan kucing.

"Tapi kami berharap dengan melakukannya kami bisa membangun rasa kepedulian dan merupakan contoh bagi yang lain akan tindakan cinta dan kasih sayang serta keadilan bagi semua mahluk ciptaan Tuhan," kata dia yang memperjuangkan kesejahteraan hewan bersama salah seorang anggota parliament Europa MdEP Stefan Bernhard Eck.

Satu hal yang sangat menarik bagi dia adalah reaksi dari orang-orang yang ada di sekitar pasar yang memujinya dengan tepuk tangan saat melakukan penyelamatan.

"Saya tahu bahwa sudah banyak juga masyarakat yang berpikir dan merasakan hal yang sama yang sama dengan kami," katanya.

Davide Acito mengatakan, tujuan utama dari organisasi Action Project Animal dan Elisabetta Franchi Foundation adalah kerja sama, informasi dan tindakan nyata. Dan filosofinya adalah menyebarkan rasa belas kasih sayang kepada semua mahluk hidup ciptaan Tuhan.