Bangka Pos Goes To School di SMK Tunas Karyag, Ajak Siswa Tingkatkan Minat Baca dan Menulis

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bangka Pos Group kembali menggelar program Bangka Pos Goes To School di SMK Tunas Karya Pangkalpinang, Jumat (8/3/2019).

Para siswa dari Kelas X dan XII dalam suasana serius tapi santai di halaman Bola Basket mendengarkan arahan dari tim Bangka Pos Goes To School dengan narasumber Respi Leba, Editor Bangka Pos dan Kurniawan yang mewakili Pabrik SanQua.

Assistant Manager Sirkulasi Bangka Pos Group sekaligus Ketua Panitia Program Bangka Pos Goes To School, Rahmananda menjelaskan kegiatan Bangka Pos Goes To School telah berlangsung sejak dua pekan lalu dan akan rutin dilakukan setiap hari Jumat.

Selain di Kota Pangkalpinang, program Bangka Pos Goes Toi School pun akan dilakukan di kabupaten lain.

"Kegiatan ini telah berlangsung dua pekan lalu dan untuk jadwal selanjutnya kami akan mengunjungi sekolah-sekolah lainnya dengan menggandeng mitra Bangka Pos agar kegiatan goes to school ini lebih meriah dan edukatif," ujarnya.

Rahmananda menambahkan Bangka Pos Goes To School diharapkan semakin memperkenalkan Bangka Pos kepada para siswa, guru dan masyarakat, sekaligus membangun mitra dengan berbagai pihak untuk menyukseskan kunjungan ke sekolah-sekolah.

Respi Leba, Editor Bangka Pos mengajak para siswa untuk meningkatkan minat baca karena membaca merupakan modal dasar untuk menulis.

Pasalnya Dinas Perpustkaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang mencatat minat baca mengalami penurunan.

Tahun 2017 jumlah pengunjung sekitar 21.632 pengunjung sedangkan untuk mobil perpustakaan keliling ada 26.631 pengunjung.

Sedangkan tahun 2018 hanya sekitar 16.182 pengunjung dan untuk perpustakaan keliling hanya 17.405 pengunjung.