Konyol Sudah Punya Kekasih, Gadis Cantik Berhijab Ini Membuat Si Ajudan Pribadi Jatuh Cinta

BANGKAPOS.COM -- Ingat si Konyol si ajudan pribadi Sekjen Gapensi, Andi Rukman Karumpa? pria bernama lengkap Muhammad Akbar ini ternyata sudah punya kekasih.

Konyol memiliki akun Instagram @ajudan_pribadi mulai memamerkan sosok yang diduga menjadi kekasihnya.

Wanita itu bernama Riskydwiamaliah.

Beberapa waktu lalui Konyol memposting saat mereka berdua sedang bersantai di sebuah restoran.

Dalam postingan itu, Konyol memberikan kata-kata gombal merayu wanita tersebut.

"Good morning yang tulis caption Cewe aku soal Sya tida tau bahasa Donal trump I love U and I don’t wanna lose U, because my life has been better since the day I found U (Selamat pagi keterangan tertulis Cewe aku soal Sya tida tau bahasa Donal trump Aku cinta kamu dan aku tidak ingin kehilangan kamu, karena hidupku sudah lebih baik sejak hari aku menemukan U)." tulis Konyol.

Selain postingan itu, Konyol sempat memposting wajah Risky saat kekasihnya ituberulang tahun.

"Happy happy happy birthday beautiful wonder women ku semoga Pandang umur sehat selalu Dan umur yaa semakin Panjang panjang dan sehat selalu yang punya ajudan yg punya syg ku" tulis Konyol.

Dalam postingan itu, artis Denny Cagur turut mengucapkan selamat ulang tahun pada Risky.

"Selamaat ulang tahuunn yang punyaa ulang ulang tahun, yang punyaa pacar pacar onyol, semoga makin bertambah usia dari timur barat sampai papua yang bertumbuh sebagai kangkung. Semoga semakin sehat badannya, matanya, matanya itu keluar air. Seperti mata air gitu loh. Aman negara," tulis Denny Cagur.