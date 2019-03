Luna Maya dan Faisal Nasimuddin Makan Bareng, Sang Adik Ungkap 'Kejar Pakai Jet Sebelum Dia Pergi'

BANGKAPOS.COM -- Kedekatan Luna Maya dengan keluarga Faisal Nasimuddin bukan sekadar gosip. Adik Faisal Nasimuddin yang bernama Diana Nasimuddin mengungkap sejauh mana kedekatan kakaknya dengan Luna Maya.

Baru-baru ini Diana memposting bagaimana Luna Maya makan bersama dengan Faisal Nasimuddin.

"Quick catch up with this jet-setter befoe she goes off (Cepat mengejar ketinggalan dengan jet ini sebelum dia pergi)," tulis Diana.

Benarkah kakaknya dengan Luna Maya sedang menjalani hubungan yang serius.

Postingan Diana setidaknya menyibak seperti apa hubungan kedua insan ini.

Dalam foto itu, Luna mengenakan kaus warna kuning cerah.

Sedangkan Diana dan Faisal mengenakan kacamata hitam.

Pasca putus dan Reino Barack, Luna Maya selalu dibanjiri doa.

Apalagi setelah Syahrini dan Reino telah resmi menikah.

Namun belakangan muncul kabar jika Luna Maya sudah dekat dengan sosok pengusaha kaya asal Malaysia.

Faisal Nasimuddin adalah sosok yang dikabarkan dekat dengan Luna Maya.