Membanggakan, Ini Deretan Musisi-musisi Indonesia yang Udah Dikenal di Kancah Internasional

BANGKAPOS.COM - Musisi Indonesia nggak cuma jago kandang. Terbukti, sudah cukup banyak penyanyi maupun band yang telah memamerkan karyanya di kancah musik internasional.

Bukan perkara mudah untuk bisa dikenal internasional. Namun, para musisi ini telah membuktikan bahwa mereka mampu, dan mereka juga turut mengharumkan nama Indonesia di dunia.

Untuk merayakan Hari Musik Nasional, HAI akan bagikan beberapa musisi Indonesia yang udah dikenal secara internasional. Simak langsung di bawah ini:

Agnez Mo

Agnez Mo () Mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik, Agnes Monica yang kini dikenal sebagai Agnez Mo, adalah salah satu penyanyi Indonesia yang cukup ambisius untuk berkarir secara internasional.

Dalam Album keduanya yang berjudul 'Whaddup A'..?!' di tahun 2005, Agnez berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika Serikat Keith Martin. Album-album setelahnya pun dirilis oleh label musik Amerika Serikat.

Ia juga kerap menggandeng musisi internasional untuk bekerja sama, seperti Michael Bolton, Timbaland, dan yang terbaru adalah Chris Brown untuk lagu berjudul "Overdose".

Anggun C. Sasmi

Anggun C. Sasmi (Christian Kretschmar) Namanya tentu udah nggak asing lagi di industri musik Indonesia . Di tahun 1994, Anggun memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan mengejar cita-citanya menjadi penyanyi internasional

Album internasional pertamanya, Snow on the Sahara, sukses di berbagai negara. Album tersebut dirilis di 33 negara dan telah diterjemahkan dalam 3 bahasa: Indonesia, Inggris dan Perancis.

Ia juga berhasil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya anugerah prestisius dari Prancis 'Chevalier des Arts et Lettres' dan 'World's Best Selling Indonesian Artist' dari World Music Awards.

Burgerkill

Band ini pernah satu panggung sama band-band metal cadas papan atas seperti Lamb of God, All That Remains hingga In Flames di Soundwave 2009, Perth, Australia