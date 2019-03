Nathania Purnama Ungkap Hubungan Ahok-Veronica Tan serta Beri Ucapan Spesial Untuk Seorang Wanita

BANGKAPOS.COM --Nathania Purnama, putri semata wayang Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok atau BTP) mengungkapkan soal hubungnnya dengan sang ayah.

Tak hanya itu, putri Ahok ini juga membongkar hubungan ayahnya dan sang mama, Veronica Tan pasca bercerai.

Hal tersebut disampaikan putri Ahok, Nathania Purnama di laman Instagram pribadinya lewat fitur Ask Me A Question.

"What's your relationship with your dad (bagaimana hubunganmu dengan ayahmu)?" tanya seorang netizen.

Lantas, Nathania Purnama menjawab bahwa Ahok ini tak hanya sebagai ayahnya.

Namun Nathania Purnama juga menyebut bahwa sang ayah, Ahok ini adalah sebuah kejutan untuk hidupnya.

"Dia ayah saya, kejutan..kejutan, (He is my dad, suprise..suprise)," tulis Nathania Purnama.

jawaban putri Ahok saat ditanya hubungannya dengan sang ayah (instagram story)

Untuk pertanyaan kedua, ada yang bertanya perihal hubungan Ahok dan Veronica pasca bercerai kepada sang putri, Nathania Purnama.

"What you wanna say to your dad about his realtionship with his x?" tanya seorang netizen.

(Apa yang akan kamu katakan kepada ayahmu soal hubungannya dengan sang mantan (istri)?)