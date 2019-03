Siap-siap, Tanggal 11 Maret Ponsel Xiaomi Rp800 Ribuan Ini Resmi Dijual di Indonesia

Xiaomi Redmi Go

BANGKAPOS.COM--Sedang menanti kehadiran Redmi Go?

Ponsel Android One besutan Xiaomi itu akan segera dijual secara online di Indonesia lewat flash sale di e-commerce JD.id pada Senin, 11 Maret 2019 mendatang.

Rencana penjualan tersebut diungkapkan oleh akun Twitter Mi Indonesia dengan handle @xiaomiindonesia lewat sebuah tweet yang diunggah pekan ini.

xiaomi Redmi Go warna biru (nextren.grid.id)

“Di tanggal yang sama, Redmi Go juga sudah bisa dipesan di (toko online Xiaomi) Mi.com,” kicau akun @xiaomiindonesia, sebagaimana dihimpun melalui KompasTekno, Rabu (6/3/2019).

Untuk banderol harga, flash sale di JD.id mematok harga Redmi Go di angka Rp899.000.

Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga Redmi Go di pasaran internasional saat pertama kali diluncurkan akhir Januari lalu, yakni 80 euro atau sekitar Rp1,2 juta.

Harga Rp 899.000 untuk Redmi Go di flash sale JD.id sudah termasuk paket data 12 GB dari bundling Indosat IM3 Ooredoo.

Serta dengan akses unlimited untuk YouTube, Spotify, dan sejumlah layanan lain, selama satu tahun.

Syaratnya, pembeli Redmi Go dengan bundling kartu Indosat ini mesti mengsi pulsa minimal Rp 25.000 per bulan.

Redmi Go sendiri adalah ponsel Android One besutan Xiaomi dengan sistem operasi Android Go versi 8.1 (Oreo) yang didesain khusus untuk smartphone berspesifikasi rendah.

Dapur pacu Redmi Go mengandalkan chip Snapdragon 425 dengan empat inti CPU Cortex-A53 yang berjalan dengan clockspeed 1,4 GB, dipadu RAM 1 GB dan memori internal 8 GB.

Baterainya berkapasitas 3.000 mAh. Layar Redmi Go berdiagonal 5 inci dengan jenis panel LCD. Resolusinya 1.280 x 720 piksel (HD) dengan aspect ratio konvensional 16:9.

Selain ponsel satu ini, beberapa produk dari Xiaomi yang sedang ditunggu-tunggu adalah ponsel Redmi Note 7 yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu.

Meski demikian, ponsel ini belum diumumkan secara pasti kapan akan segera dijual di Indonesia. (Oik Yusuf/Kompas.com)

