Kenangan Ifan Seventeen Akan Nasihat Bani Seventeen di Hari Ulang Tahunnya,Istri Ungkap Hal Berbeda

BANGKAPOS.COM - Tiga bulan pasca Tsunami Banten, Ifan Seventeen masih menyimpan kenangan mengenai sosok basisst grup band Seventeen, Muhammad Awal Purbani alias Bani Seventeen.

Terlebih bertepatan pada hari ulang tahun Bani Seventeen yang jatuh pada hari ini, Sabtu (9/3/2019).

Untuk mengenang sosok sahabatnya itu, Ifan Seventeen mengunggah video kebersamaannya dengan seluruh personel Seventeen saat hari ulang tahun Bani beberapa tahun lalu.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @ifanseventeen, terdengar Ifan Seventeen tengah menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Bani Seventeen.

Sementara personil Seventen lainnya mendekat lalu memberikan ucapan selamat pada Bani.

Dari unggahan itu pula Ifan Seventeen mengungkapkan sosok Bani Seventeen semasa hidup.

Menurut Ifan Seventeen, Bani merupakan sosok yang dewasa. Selain itu, Ifan Seventeen juga mengenang nasehat yang disampaikan Bani kepada seluruh personil Seventeen.

Ifan Seventeen mengatakan, Bani selalu mengingatkan perihal ibadah meski di tengah kesibukan yang padat.

"Selamat ulang tahun wahai bassistku tersayang, tercinta, semua doa baikpun tercurah buat kowe hari ini ya sob @baniseventeen

Mas Bani itu sosok yang selalu mengingatkan kami (@seventeenbandid full team) pentingnya sholat 5 waktu, pentingnya on time, bukan dari perkataan melainkan perbuatan. Paling konyol lewat cletukan2nya yang ga bisa ditebak, tapi paling disiplin.

Sebelum berpulang mas Bani turn to be sosok yang sangat dewasa dan keren soal ibadah, banyak banget ninggalin nasihat buat kami.

Sekali lagi selamat ulang tahun sob, insyaAllah Seventeen ngeband lagi disurganya Allah nanti yaa I love you sob, al-fatihah." begitu keterangan yang dituliskan Ifan Seventeen.

Tak berbeda dengan Ifan Seventeen, istri Bani Seventeen, Cindri Wahyuni juga meluapkan kesedihan serta mengenang sosok sang suami melalui akun Instagram @cindriwhy.