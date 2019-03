Lucinta Luna Habiskan Rp 1 Miliar untuk Oplas, Lalu Blak-blakan ke Hotman Paris soal Sumber Uangnya

BANGKAPOS.COM -- Pengacara kondang kelahiran Sumatera Utara (Sumut) Hotman Paris Hutapea melalui unggahan kanal YouTube Hotman Paris Official pada Sabtu (9/3/2019), membongkar rincian biaya operasi plastik yang dilakukan oleh pedangdut Lucinta Luna.

Operasi plastik yang dilakukan itu mulai dari dada, pinggang, hingga pantat.

Untuk operasi tersebut diketahui Lucinta Luna mengucurkan dana sekitar Rp 1 miliar demi terlihat seksi.

Dalam video tersebut, tampak Hotman Paris keluar dari kantornya bersama Lucinta Luna.

Keduanya menuruni tangga dengan Lucinta Luna yang terus-terusan menunjukkan gaya seksinya saat berjalan.

"Look at this car. Come here, you're standing here (Lihat mobil ini. Kemari, kamu berdiri di sini-red)," kata Hotman Paris meminta Lucinta Luna berdiri di depan mobil mewah.

Sembari Lucinta Luna berpose seksi di depan mobil, video tersebut menunjukkan rincian harga operasi plastik Lucinta.

Berikut rinciannya:

Operasi Dada: Rp 100 juta