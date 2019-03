TERKUAK Sumber Uang Lucinta Luna untuk Gergaji Rahang, Berharap Dinikahi Pria Ini Agar Balik Modal

BANGKAPOS.COM - Lucinta Luna membongkar rahasianya mendapatkan uang untuk operasi plastik tubuhnya.

Sejak lama Lucinta Luna ingin menjadi wanita cantik.

Dia pun rela melakukan serangkaian operasi mahal dan menyakitkan.

Sosok yang dituding pria menjadi wanita ini harus ke Korea Selatan untuk mewujudkan impiannya itu.

Lucinta Luna berharap balik modal, dengan catatan dia dinikahi konglomerat.

-----------

Pengacara Hotman Paris Hutapea baru-baru ini membongkar rincian biaya operasi plastik pedangdut Lucinta Luna.

Mulai dari dada, pinggang, hingga pantat, Lucinta Luna mengucurkan dana sekitar Rp 1 miliar demi terlihat seksi.

Hal tersebut dibongkar sang pengacara melalui unggahan kanal YouTube Hotman Paris Official pada Sabtu (9/3/2019).

Keduanya menuruni tangga dengan Lucinta Luna yang terus-terusan menunjukkan gaya seksinya saat berjalan.

"Look at this car. Come here, you're standing here (Lihat mobil ini. Kemari, kamu berdiri di sini-red)," kata Hotman Paris meminta Lucinta Luna berdiri di depan mobil mewah.