Trio Galaxy S10, S10+ dan S10e Diluncurkan di Indonesia, Segini Harganya

BANGKAPOS.COM - Ajang consumer launch alias penjualan perdana Trio Galaxy S10, S10+ dan S10e mulai digelar di Indonesia hari ini, Jumat (8/3/2019) serentak di tiga kota, Jakarta, Surabaya, dan Medan.



Selain menjual trio Galaxy S10 secara langsung ke konsumen, di lokasi penjualan perdana, Samsung turut menawarkan program trade in perangkat lama dengan Galaxy S10, S10+, atau S10e.



Namun tak sembarang ponsel bisa ditukar tambah. Samsung membatasi hanya perangkat Apple iPhone, Galaxy S, Galaxy A, dan Galaxy Note tipe tertentu yang bisa diikutkan dalam program trade in.



Untuk iPhone, tipe yang diterima untuk tukar tambah adalah iPhone 7 hingga jejeran iPhone terbaru, seperti seri XS dan XR. Untuk Galaxy S, tipenya mulai Galaxy S5 hingga Galaxy S9 Plus.



Kemudian untuk seri Galaxy A, hanya Galaxy A8 dan A9 saja yang bisa ditukar tambah. Sementara, Untuk Galaxy Note, Samsung menerima mulai Galaxy Note 4 hingga Galaxy Note 9 dan FE.



Besarnya potongan harga yang diberikan untuk Galaxy S10, S10+, dan S10e lewat program trade in bervariasi tergantung jenis perangkat.



Semakin baru dan semakin tinggi spesifikasi perangkat yang ditukar tambah, maka potongan harga semakin besar.



Pembeli yang menukarkan Galaxy S5 misalnya, masih harus merogoh kocek Rp 11.174.000 untuk menebus Galaxy S10 reguler varian 128 GB, yang memiliki banderol Rp 12.999.000 (potongan harga Rp 1,8 juta.



Lalu, pembeli yang menukarkan iPhone XR 256 GB hanya perlu membayar Rp 2.379.000 untuk Galaxy S10+ varian 128 GB yang dibanderol Rp 13.999.000 (potongan harga Rp 11,6 juta).



Program trade in digelar di keempat lokasi penjualan perdana trio Galaxy S10, S10+, dan S10e serta berlangsung mulai hari ini, Jumat 8 Maret, hingga Minggu, 10 Maret 2019 mendatang.



Jika tertarik melakukan trade in atau tukar tambah dan ingin tau syaratnya, peminat trio Galaxy S10 bisa mendatangi booth Consumer Launch di Mal Central Park (Jakarta), Kota Kasablanka (Jakarta), Pakuwon Mall (Surabaya), dan Sun Plaza (Medan) mulai hari ini, Jumat (8/3/2019) hingga Minggu.



Selain program trade in, Samsung turut memberikan promosi untuk pembeli langsung Galaxy S10, S10+, dan S10e mencakup bonus cashback hingga Rp 750.000, speaker JBL Flip 3, atau earphone Samsung Galaxy EarBuds.

sumber : Inilah Daftar Ponsel dan Harga yang Bisa "Trade In" Samsung Galaxy S10