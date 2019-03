5 Film Ini Pernah Dibintangi Brie Larson Sebelum Captain Marvel

BANGKAPOS.COM-- Film Captain Marvel yang ditunggu para penggemar, terutama penggemar komik Marvel, akhirnya telah tayang sejak 6 Maret lalu di seluruh bioskop Indonesia.

Captain Marvel adalah superhero wanita pertama dari komik Marvel yang diangkat ke layar lebar dan kehormatan ini didapatkan oleh aktris Brie Larson.

Aktris pemenang piala Oscar ini telah memutuskan untuk terjun ke dunia akting ketika usianya masih 7 tahun. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam sejumlah film populer seperti Scott Pilgrim vs. the World, 21 Jump Street, The Spectacular Now, dan lain-lain.

Namun, porsi peran yang ia dapatkan nggak terlalu besar, sampai akhirnya di tahun 2013 ia membintangi film di mana ia mendapatkan peran utama.

Daripada panjang lebar, simak langsung nih film-film apa saja yang pernah dimainkan Brie Larson sebelum membintangi Captain Marvel di bawah ini:

Short Term 12 (2013)

Short Term 12 adalah film drama indie Amerika yang ditulis dan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Film ini diadaptasi dari film pendek buatan Cretton dengan nama yang sama. Short Term 12 dibintangi Brie Larson sebagai Grace Howard, seorang pengawas muda di sebuah rumah untuk sekelompok remaja bermasalah. Ini adalah film pertama di mana Brie Larson tampil sebagai pemeran utama.

Room (2015)