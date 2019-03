Buktikan Ancaman Suzuki di MotoGP Qatar, Valentino Rossi Jadi Tumbal Alex Rins

BANGKAPOS.COM - Seri perdana MotoGP sukses digelar di sirkuit Losail, Qatar pada Senin (11/3/2019) dini hari.

Duel sengit sepanjang laga terjadi antara Andrea Dovizioso dan Marc Marquez.

Maverick Vinales yang start dari grid ke-1 dan digadang-gadang akan juara malah melempem.

Pembalap Yamaha itu harus mengakhiri balapan di urutan ke-7.

Balap yang berjalan seru bukan hanya ada di posisi pertama dan kedua.

Di urutan ketiga silih berganti ditempati Cal Crutchlow dan Alex Rins.

Very proud of my team P4, We did a good race, other circuits will come???? ????????????// Muy orgulloso de mi equipo, hicimos una buena carrera, otros circuitos están por llegar. Nos vemos en Argentina.???????? #ar42 #motogp #qatar #suzuki pic.twitter.com/FNWs4CpEYL