Coba 6 Inspirasi Desain Dinding Beraksen Unik, Ubah Tampilan Ruang

BANGKAPOS.COM--Dinding aksen adalah salah satu cara yang mudah untuk mengubah tampilan ruangan.

Inspirasi desain dinding beraksen unik mulai dari penggunaan warna-warna cat yang berani, wallpaper, material kayu, hingga aplikasi bata ekspos.

Tertarik untuk membuat dinding aksen pada hunianmu?

Berikut 6 inspirasi desain dinding beraksesn yang bisa kamu contek!

1. Elegan Neutrals

Elle Decor/dinding elegan netral

Untuk rumah di San Francisco yang tenang, Jennifer Tulley Architects menggunakan dinding aksen marmer untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan mewah.

2. Modern Rustic

Elle Decor/dinding modern rustic

Dinding bata dipadukan dengan karpet pola campuran nampak cantik di ruang tamu yang dirancang oleh Jen Talbot Design.

3. Let The Sun In

Elle Decor/inspirasi dinding let the sun in

Kamar tidur ini menambahkan pelapis dinding bergaris kuning secara halus melengkapi seluruh ruangan agar tak membosankan.