Inilah Restoran Terbaik 2019 di Dunia, Terletak di Wilayah Terpencil dan Cuma Punya 6 Staf Dapur!

BANGKAPOS.COM -- Membayangkan restoran terbaik dunia, yang terlintas mungkin restoran di gedung dengan desain mewah dan penyajian makanan kelas atas.

Namun nyatanya, restoran terbaik 2019, Wolfgat di Afrika Selatan jauh dari bayangan itu.

Wolfgat merupakan restoran peraih penghargaan dalam ajang kuliner bergengsi dunia World Restaurant Awards.

Ada dua kategori yang dimenangkan Wolfgat

Pertama adalah Off Map Destination atau restoran terbaik di daerah terpencil, dan kedua adalah Restaurant of The Year atau restoran terbaik pada 2019.

Restoran ini menempati bangunan berusia 130 tahun yang merupakan warisan orangtua Kobus van der Merwe.

Bangunan ini berada di pinggir pantai sebuah desa nelayan, jaraknya dua jam berkendara dari Cape Town, Afrika Selatan.

"Saya terkejut. Ini sungguh kehormatan yang luar baisa. Satu ruangan bersama orang-orang yang saya kagumi. Ketika saya sampai banyak momen seorang penggemar! Kami adalah tim yang kecil, hanya berenam. Kami melakukan semua tanpa batasan," jelas koki Kobus van der Merwe dari Wolfgat saat diwawancara CNN, dalam ajang World Retaurant Awards di Paris, Senin (18/2/2019).

Wolfgat pertama kali dibuka pada 2016 dan mempekerjakan orang lokal.

Sampai saat ini Wolfgat hanya dapat menampung tamu 20 orang saat makan malam.

"Tidak ada hirearki pekerja di dapur Wolfgat. Ini semua tentang kolaborasi dan belajar satu sama lain. Saya sungguh bangga dengan mereka (tim dapur). Mereka tidak punya latar belakang sekolah makanan formal, jadi ini sungguh pencapaian luar biasa," tutur van der Merwe.