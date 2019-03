Valentino Rossi Buka Rahasia Bisa Bagus di MotoGP Qatar

BANGKAPOS.COM - Valentino Rossi pantas jadi bintang di MotoGP Qatar, (11/3/2019) dinihari waktu Indonesia, setelah start dari posisi 14 dan finis ke-5.

Apalagi di beberapa lap terakhir berhasil memberikan perlawanan terhadap rivalnya membuat julukan Mr. Sunday benar-benar melekat di sosok Valentino Rossi.

Padahal sejak sesi latihan resmi dan kualifikasi mulai Jumat dan Sabtu, Valentino Rossi keteteran.

Bahkan Valentino Rossi sampai mengungkapkan kata aneh dan masalah besar usai kualifikasi.

Namun demikian, Valentino Rossi memang pembalap MotoGP sejati yang bermental baja.

Tak mau menyerah sebelum balapan selesai pun tetap dilakukan.

Valentino Rossi pun mengungkapkan rahasia yang membuatnya mampu tampil spektakuler di MotoGP Qatar 2019.

"Coba melakukan ubahan dan mengatur keausan ban hingga akhir. Ternyata dari posisi belakang bisa maju ke depan hasil bagus di ronde ini," ujar Valentino Rossi.

Performa Valentino Rossi ini menempatkan The Doctor sebagai pembalap terbaik di ronde pembuka MotoGP Qatar.

Pembalap Yamaha lainnya, Maverick Vinales finis ke-7, Franco Morbideli dan Fabio Quartararo berada di urutan 11 dan 16.

Yang pastinya, jangan pernah sepelekan Valentino Rossi di hari Minggu di saat balapan karena dia itu si Mr. Sunday.

It turns out @ValeYellow46 IS a Sunday rider! ????

The Doctor made a spectacular comeback from 14th the grid to finish the day 5th, just 6 seconds adrift! ????#MotoGP pic.twitter.com/2lQdeZlhkL