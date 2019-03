Jack Miller Ganti Baru Tahun Ini, Sempat Bikin Kejutan di MotoGP Qatar

BANGKAPOS.COM - Pembalap tim Alma Pramac Racing, Jack Miller, bikin kejutan di ronde pembuka MotoGP musim di sirkuit Losail, Qatar (11/3/2019) dini hari waktu Indonesia.

Jack Miller berhasil melesat bareng dan menguntit Andrea Dovizoso lepas start saat lewat tikungan pertama.

Kejutan yang dilakukan Jack Miller itu ada ada kaitannya dengan julukan barunya.

Bukan hanya Maverick Vinales yang berubah baru di musim ini seperti ganti nomor start dari 25 ke 12, ganti crew chief dan juga rider analyst performance.

Perubahan Jack Miller emang gak sebanyak Maverick Vinales sih.

Jack Miller cuma ganti satu saja yaitu julukannya dari The Jackass jadi Thriller.

Hal itu terpampang di bagian belakang helmnya.

Perubahan julukan itu menunjukkan Jack Miller menghadapi MotoGP musim ini dengan optimis.

Sayang, performa Jack Miller The Thriller tak berlanjut hingga balapan selesai.

Jack Miller harus kembali ke paddock dan tidak melanjutkan balapan MotoGP Qatar.

Gara-gara bagian jok motor MotoGP Ducati Jack Miller terlepas.

Efeknya, Jack Miller tak bisa konsentrasi mengendalikan motor.

Ketimbang berisiko kenapa-kenapa, Jack Miller pun memutuskan balik ke paddock.

Mungkin bakal ada kejutan-kejutan dari Jack Miller dengan julukan barunya 'Thriller' di ronde-ronde MotoGP berikutnya.

???? @jackmilleraus saw his #QatarGP end in strange circumstances on Sunday night!

The Australian was forced to take action when his seat came loose, which didn't go down well with @AleixEspargaro! pic.twitter.com/g9hRaZ56RK