Begini Reaksi Luna Maya Saat Dengar Lagu Separuh Aku Ariel Noah, Sampai Lakukan Ini di Panggung

BANGKAPOS.COM - Luna Maya kini masih mencuri perhatian publik pasca pernikahan Syahrini dan Reino Barack.

Apalagi Reino Barack diketahui merupakan mantan kekasih Luna Mayaselama 5 tahun.

Luna pun diketahui menjalankan ibadah umrah saat berita tentang Reino dan Syahrini merebak di media.

Sepulangnya dari tanah suci, Luna Maya kembali beraktivitas.

Ia juga kembali membawakan acara Suka Suka Sore Sore bersama Melaney Ricardo dan Ayu Dewi.

Nah, dalam acara tersebut, ketiganya ternyata mendapat tamu spesial.

Di antaranya ialah Hotman Paris, Husein Indonesian Idol serta Ruri I Can See Your Voice.

Dikutip dari Youtube MNC TV Official, dalam segmen pertama, Ruri ternyata menyanyikan lagu.

Bukan sembarang lagu.

Lagu itu ialah lagu Ariel NOAH yang berjudul Separuh Aku.