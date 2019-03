Instagram, Facebook, dan WhatsApp Down Pagi Ini, Begini Penjelasan Facebook

BANGKAPOS.COM--Instagram down, demikian juga dengan Facebook down bahkan WhatsApp down menghebohkan trending topic Twitter dan Google pada Kamis pagi ini 14 Maret 2019.

Di sejumlah negara pengguna/ user Instagram, Facebook dan WhatsApp tak bisa mengakses, karena down.

Setidaknya itu dilaporkan situs The Verge, Kamis pagi 14 Maret 2019.

Situs Stuff.co.nz juga melaporkan hal yang sama.

Di Indonesia sendiri Facebook tampilannya pada Kamis pagi berbeda dari hari-hari biasanya.

Tampilan Facebook fitur-fiturnya mengacak. User juga kesulitan melakukan share / berbagi konten karena fiturnya tak tersedia.

Lantas apa penyebab Facebook dan Instagram down? Ini Penjelasan Resminya.

Situs jejaring sosial Facebook dan Instagram down atau mengalami gangguan hingga Kamis (14/03/2019).

Kelumpuhan tersebut dilaporkan terjadi diseluruh dunia sejak Rabu (13/03/2019) malam.

Warganet ramai-ramai merespon gangguan ini. Tagar #facebookdown dan #instagramdown bahkan jadi trending topic di Twitter.