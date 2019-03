Romantisnya Lee Jong Suk dan Lee Na Young di Balik Layar 'Romance Is A Bonus Book'

BANGKAPOS.COM - Lee Jong Suk dan Lee Na Young memiliki chemistry hebat dalam video layar-belakang baru untuk "Romance Is a Bonus Book."

Video menunjukkan bahwa adegan pertama yang difilmkan adalah adegan di mana Lee Jong Suk menghibur Lee Na Young dengan pelukan. Keduanya menangis tetapi sutradara dan Lee Jong Suk menggodanya di belakang layar.

Di adegan lain, mereka merekam momen romantis di ranjang Lee Na Young. Sambil menunggu di luar garis pandang kamera, Lee Jong Suk membuang waktu untuk kamera.

Dalam adegan berikutnya, sutradara menunjukkan Lee Na Young bagaimana dia ingin dia berguling-guling di lantai. Dia berguling-guling di mana-mana di lantai, dan Lee Jong Suk dengan manis membuatnya merasa lebih baik dengan menggunakan segala macam taktik.

Adegan terakhir yang mereka filmkan adalah kencan rumah, di mana keduanya meringkuk dengan sebuah buku. Lee Na Young dengan riang mengambil gambar dari sebuah manhwa dan bercanda bahwa dia terlihat seperti tokohnya.

Mereka juga bersenang-senang menggoda satu sama lain dan menikmati buku bersama.

"Romance Is a Bonus Book" tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 malam. KST.

Artikel Ini telah tayang di Soompi.com sebelumnya dengan judul : Watch: Lee Jong Suk And Lee Na Young Goof Off Behind The Scenes Of "Romance Is A Bonus Book"