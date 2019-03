VIDEO: Sebanyak 40,47 Gram Sabu-Sabu Disita Satuan Reserse Narkoba Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM -- Sebanyak 40,47 gram sabu-sabu, disita Satuan Reserse narkoba Polres Bangka Selatan, sepanjang operasi Anti Narkotik (Antik) Menumbing 2019.

Selain mengamankan barang bukti sabu, polisi juga menyita beberapa timbangan digital, puluhan bal plastik klip, handpone, gunting, uang tunai, sedotan,

korek api gas yang berkaitan dengan penangkapan para tersangka. 40,47 gram sabu tersbebut disita dari tangan enam tersangka.

Mereka adalah Sumaidi (36), Harpianto (27), Siswandi (37), Siaw Liong Akew (30), Faisal (27) dan Rudi Hartono (30).

Tiga di antara para tersangka merupakan Target Operasi (TO) dan tiga lainnya non TO Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan. Satu dari tersangka merupakan hasil tangkapan Polsek Airgegas pimpinan IPTU Amri SH,Msi.

Kabag Ops Polres Bangka Selatan, Kompol Irwan SH, mengatakan tersangka ini ditangkap sepanjang operasi Antik yang berlangsung sejak 28 Februari hingga 11 Maret 2019.

"Sepanjang operasi Antik 28 Februari mulai dari pukul 00.00 WIB hingga 11 Maret pukul 00.00 WIB, kami berhasil mengamankan enam orang tersangka tiga di antaranya TO dan non TO. Dari tangan para tersangka total barang bukti yang diamankan sabu-sabu seberat 40,47 gram," ujar Irwan didampingi Kasat Reserse Narkoba AKP Satriadi SH, disela-sela konfrensi Pers di ruang Breafing Polres Basel, Kamis (14/3/2019).

(Bangka Pos/Antoni Ramli)