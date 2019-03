Luna Maya Tolak Pelukan Raffi & Boy William di IMA 2019, Maaf, Aku Nggak Suka Pacar dan Suami Orang

BANGKAPOS.COM -- Artis peran Luna Maya, sempat membuat seisi studio histeris saat ajang Indonesian Movie Actors (IMA) 2019 digelar baru-baru ini.

Pasalnya, pidato kemenangan yang dirangkai oleh Luna Maya dalam IMA 2019 alih-alih mengungkap pidato berupa ucapan terima kasih seperti biasa, Luna Maya justru memberikan pesan mendalam untuk para perempuan.

Luna Maya sendiri berhasil menyabet piala bergengsi di ajang IMA Awards 2019 sebagai pemeran utama wanita favorit.

Seperti selebrasi kemenangan pada umumnya, Luna Maya pun tampak memberikan ucapan terima kasihnya untuk semua pihak yang berperan dalam kesuksesan filmnya.

Sebab berkat film Suzanna: Bernapas Dalam Kubur, Luna Maya bisa mengecap manisnya menjuara IMA Awards 2019.

Di akhir pidatonya, Luna Maya tampak memberikan kalimat penyemangat untuk para perempuan.

Kalimat penyemangat itu lah yang akhirnya membuat para artis lain seperti Nirina Zubir serta Ayu Shita bertepuk tangan dengan kerasnya.

"Semua yang udah ngevote saya thank you banget, ini piala buat kalian. Thank you Thank you.

Once again, buat perempuan-perempuan di luar sana jangan pernah takut jatuh, bangkit lagi," ungkap Luna Maya.

