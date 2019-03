Rasa dan Tekstur Tomat Akan Berubah Jika Disimpan di Kulkas, Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM--Tomat merupakan makanan yang mengandung banyak manfaat bagi tubuh dalam menjaga kesehatan.

Selain itu, kandungan flavonoid dan phyto chemical pada tomat membantu untuk memperlancar proses menurunkan berat badan secara alami.

Namun, tahukah kamu ternyata tomat memiliki dampak yang berbahaya jika disimpan di kulkas.

Jika kamu menyimpan tomat di kulkas, pada sisi luar kamu akan melihat adanya perubahan pada segi rasa dan tekstur.

Rasa dari tomat adalah campuran dari gula, asam, dan yang paling utama kandungan volatile.

Kandungan volatile inilah yang menciptakan cita rasa pada tomat.

Dengan menyimpan tomat di bawah suhu sekitar 50 atau 55 derajat fahrenheit, menyebabkan senyawa tersebut akan hilang.

Dilansir dari laman livingtraditionally, para peneliti Perancis menemukan tomat yang disimpan pada suhu 68 derajat fahrenheit tidak hanya mempertahankan volatile yang ada tetapi juga membuat kandungan volatile lebih banyak lagi.

Pada saat mendinginkan tomat, selaput di dinding sel menjadi rusak yang mengarah ke tekstur lembek secara keseluruhan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian dari Proceedings of the National Academy of Sciences juga menemukan tomat yang disimpan dalam temperatur dingin dapat menyebabkan kerusakan genetik di dalamnya dan mengubah rasa.

Untuk menjaga tesktur tomat agar tidak rusak, ada baiknya kamu harus menyimpan tomat pada suhu ruangan dan jauhkan dari sinar matahari.

Saat tomat disimpan pada lemari pendingin pada suhu 39 derajat fahrenheit, menurut penelitian volatilnya mulai rusak.

(TribunTravel.com/ Ayumiftakhul)

Artikel ini telah tayang di Tribuntravel.com dengan judul Tomat yang Disimpan dalam Kulkas Sebabkan Perubahan Rasa dan Tekstur