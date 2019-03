Ariel Noah Kecanduan Game PUBG, Pamer Video Detik-detik Raih Winner Chicken Dinner

BANGKAPOS.COM -- Game Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile kian membuat ketagihan. Game perang ini menjamah banyak kalangan, dari anak-anak hingga dewasa.

Satu di antara yang juga menggemari game ini adalah artis penyanyi Ariel Noah.

Ariel bahkan memamerkan bagaimana kepiawaiannya bermain PUBG.

Melalui akun Instagram-nya @ariel_inst, mantan kekasih Luna Maya dan Sophia Latjuba ini memposting detik-detik ia memperoleh Winner Winner Chicken Dinner.

Berikut aksi Ariel Noah:

Tak hanya memamerkan aksinya bermain langsung, baru-baru ini Ariel memposting momennya berlagak seperti avatar di game tersebut.

"Vikendi Mode On #japantrip -by Alea -by Alea," posting Ariel.

"lg photo buat greenlight, nemu aja tempat buat maen #sanhok @itsgreenlight -by @galihokt," tulis Ariel.

Anda punya pengalaman main PUBG bareng artis? mungkin bisa mengintip akun Ariel untuk ikut diundang perang di PUBG.

