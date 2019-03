Ini Dia Konsep Rumah Murah ala Vietnam, Harganya Rp 47 Juta

BANGKAPOS.COM- Krisis perumahan memang menjadi perhatian pemerintahan di setiap negara, tak terkecuali Vietnam.

Negara tropis di Asia Tenggara itu menjadi salah satu negara yang mengalami krisis perumahan.

Konsep rumah murah pun akhirnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Firma arsitektur lokal Vietnam, yakni Vo Trong Nghia Architects menampilkan prototipe kedua milik mereka.

Konsep rumah berkategori bangunan terjangkau ini merupakan bagian dari penanggulangan krisis perumahan di Vietnam.

(www.dezeen.com) Prototipe terbaru yang diberi nama 'S House' itu diperkenalkan oleh Vo Trong Nghia Architects dua tahun setelah mereka membangun rumah murah untuk bangunan permanen.

Rumah itu seharga kurang dari 2.500 poundsterling atau setara Rp 47 juta lebih.

Desain asli rumah itu menggunakan kerangka baja ringan. Struktur barunya dibangun dari beton pracetak yang ditengarai menawarkan stabilitas jangka panjang lebih besar.

"Konsep dari prototipe kedua ini adalah mengombinasikan komponen modular dan strategi DIY (Do It Yourself)," ujar para arsitek.

Mereka menambahkan struktur ringan pada rumah memungkinkan pondasi lebih kecil dan akses transportasi menggunakan perahu kecil.