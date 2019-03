Liburan Romantis Berdua di Jepang, Ardi Bakrie Bereaksi Lihat Goyangan Nia Ramadhani, 'Hajar Yang'

BANGKAPOS.COM - Aksi Nia Ramadhani saat bergoyang baru-baru ini direkam oleh suaminya, Ardi Bakrie.

Hal itu terlihat saat Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie tengah berada di Jepang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie memang kini tengah berlibur di Negeri Sakura itu.

Sabtu (16/3/2019), tampaknya menjadi hari terakhir masa liburan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, utamanya di Niseko.

Hal itu terlihat dalam postingan Instagram Story Nia Ramadhani, @ramadhaniabakrie, Sabtu siang.

"Bye Niseko, see you next time," kata Nia Ramadhani sambil merekam pemandangan hamparan salju, dikutip TribunJatim.com.

Sebelumnya, pada Jumat (15/3/2019) malam, Ardi Bakrie merekam momen bersama Nia Ramadhani di akun Instagramnya, @ardibakrie.

Di postingan Instagram Story pertama, Ardi Bakrie terlihat bersama Nia Ramadhani di sebuah jalan.

Nia Ramadhani sempat terlihat memberi pelukan kepada suaminya itu.

"Hari terakhir. Yang (memanggil Nia Ramadhani). Makan bersama istri," ucapnya.