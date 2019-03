Begini Jadinya Jika Ariel Noah Kecanduan PUBG, Pamer Kils Hingga Kunjungi Lokasi Vikendi dan Sanhok

BANGKAPOS.COM -- Game Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile kian membuat ketagihan. Game perang ini menjamah banyak kalangan, dari anak-anak hingga dewasa.

Satu di antara yang juga menggemari game ini adalah artis penyanyi Ariel Noah.

Ariel bahkan memamerkan bagaimana kepiawaiannya bermain PUBG.

Melalui akun Instagram-nya @ariel_inst, mantan kekasih Luna Maya dan Sophia Latjuba ini memposting detik-detik ia memperoleh Winner Winner Chicken Dinner.

Berikut aksi Ariel Noah:

Tak hanya memamerkan aksinya bermain langsung, baru-baru ini Ariel memposting momennya berlagak seperti avatar di game tersebut.

"Vikendi Mode On #japantrip -by Alea -by Alea," posting Ariel.

"lg photo buat greenlight, nemu aja tempat buat maen #sanhok @itsgreenlight -by @galihokt," tulis Ariel.

Anda punya pengalaman main PUBG bareng artis? mungkin bisa mengintip akun Ariel untuk ikut diundang perang di PUBG.

Ditangkap Gara-gara PUBG

Baru-baru ini, game PUBG menjadi heboh di India. Pasalnya, kepolisian Kota Rajkot, negara bagian Gujarat, 10 mahasiswa ditangkap saat asyik bermain PUBG.

Penangkapan itu terjadi pada hari Rabu (13/3/2019), selang satu minggu setelah aturan larangan bermain PUBG diterapkan di negara bagian Gujarat.

Pihak kepolisian juga dilaporkan menangkap 6 mahasiswa yang berumur 18 hingga 22 tahun, pada Kamis (14/3/2019) pagi waktu setempat.

Jumlah total mahasiswa yang dibekuk karena main PUBG Mobile di negara bagian ini pun mencapai 16 orang.

Pihak kepolisian kota Rajkot mengatakan, para mahasiswa tersebut tertangkap basah saat sedang asyik bermain PUBG Mobile dengan rekan-rekannya.

"Permainan ini amat adiktif dan para mahasiswa itu terlalu asyik bermain sehingga mereka tak menyadari polisi datang mendekat," kata pihak kepolisian seperti dirangkum KompasTekno dari Android Authority, Sabtu (16/3/2019).

Seluruh mahasiswa tersebut tidak dipenjara, tapi dilepaskan dengan uang jaminan.

Meski begitu, ponsel yang mereka gunakan untuk bermain PUBG Mobile telah disita polisi untuk kepentingan proses investigasi lanjutan.

Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) adalah game royale pertempuran multipemain daring yang dikembangkan dan diterbitkan oleh PUBG Corporation, anak perusahaan perusahaan video game Korea Selatan Bluehole.

Perkembangannya hingga saat ini, PUBG mengambil hati para gamers dunia. Hampir seluuhnya memainkan game ini.

Tidak sedikit, yang membuatkan turnamen dengan hadiah berjuta-juta rupiah.

Dilansir dari wikipedia, perancang utama game ini adalah Brendan Greene, yang lebih dikenal dengan pegangan daringnya, PlayerUnknown.

Ia sebelumnya menciptakan ARMA 2 mod DayZ: Battle Royale, sebuah cabang mod DayZ yang populer, dan terinspirasi oleh film remaja Jepang yang mengisahkan tentang siswa yang saling bunuh di lingkungan sekolah, Battle Royale.

Pada saat ia menciptakan DayZ: Battle Royale, sekitar 2013, Greene kelahiran Irlandia telah tinggal di Brasil selama beberapa tahun sebagai fotografer, desainer grafis, dan desainer web, dan memainkan video game seperti Delta Force: Black Hawk Down dan Tentara Amerika.

Dalam mengambil inspirasi dari film Battle Royale, Greene ingin menggunakan area aman persegi, tetapi pengalamannya dalam pengkodean membuatnya menggunakan area aman melingkar, yang bertahan di Battlegrounds.

Ketika DayZ menjadi judul mandiri, minat pada versi ARMA 2-nya dari mod Battle Royale menghilang, dan Greene mengalihkan pengembangan mod ke ARMA 3.

Sony Online Entertainment (sekarang Daybreak Game Company) telah tertarik pada pekerjaan Greene, dan menjadikannya sebagai konsultan untuk dikembangkan pada H1Z1, melisensikan gagasan pertempuran royale darinya.

Pada bulan Februari 2016, Sony Online membagi H1Z1 menjadi dua game terpisah, mode bertahan hidup H1Z1: Hanya Bertahan, dan pertempuran seperti H1Z1: King of the Kill, sekitar waktu yang sama ketika periode konsultasi Greene berakhir.

Secara terpisah, studio Ginno Games yang berbasis di Seoul, dipimpin oleh Chang-han Kim dan yang mengembangkan game online multiplayer besar-besaran (MMO) untuk komputer pribadi, diakuisisi dan diganti namanya menjadi Bluehole Ginno Games oleh Bluehole pada Januari 2015, penerbit utama Korea Selatan MMOs dan game seluler.

Kim menyadari bahwa memproduksi game yang sukses di Korea Selatan umumnya berarti game ini akan diterbitkan secara global, dan ingin menggunakan timnya untuk membuat judul yang sukses untuk komputer pribadi yang mengikuti model yang sama dengan game seluler lainnya yang diterbitkan oleh Bluehole.

Dia sudah bersemangat membuat jenis game battle royale setelah dia bermain DayZ, sebagian karena formatnya tidak tertangkap di Korea.

Dia juga ingin membuat ini melalui model akses awal dan memiliki jadwal pengembangan yang sangat terbatas untuk mengeluarkan game secepat mungkin, sambil memperlakukan produk sebagai model "permainan sebagai layanan" untuk dapat mendukungnya selama bertahun-tahun.

Dalam meneliti apa yang telah dilakukan, ia menemukan mod Greene dan mengulurkan tangan padanya.

Pada Juli 2017, Bluehole bermitra dengan platform media sosial Facebook untuk menyediakan konten streaming eksklusif ke saluran game Facebook, sebagai bagian dari upaya mereka untuk menyediakan lebih banyak konten game bagi penggunanya.

Sekitar waktu yang sama ketika Greene meninggalkan Sony Online, Kim menghubungi dan menawarkannya kesempatan untuk mengerjakan konsep battle royale baru.

Dalam seminggu, Greene terbang ke markas Bluehole di Korea untuk membahas opsi-opsi tersebut, dan beberapa minggu kemudian, menjadi direktur kreatif Bluehole. Dia pindah ke Korea Selatan untuk mengawasi pembangunan.

Menurut Greene, ini adalah pertama kalinya sebuah studio game Korea membawa orang asing untuk peran sutradara yang kreatif, dan meski berisiko, ia mengatakan bahwa hubungannya dengan manajemen Bluehole kuat, memungkinkan tim Greene untuk bekerja secara mandiri dengan pengawasan minimal. (bangkapos.com/TeddyMalaka/TribunTimur)