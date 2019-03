Fitur Tersembunyi App Store yang Wajib Diketahui Pengguna iPhone dan iPad iOS 12

BANGKAPOS.COM - Sebagai pengguna perangkat iPhone atau iPad, pasti kamu kenal dengan aplikasi App Store.

Aplikasi bawaan untuk mengunduh dan akses akun Apple ID ini punya sejumlah fitur tersembunyi atau pengaturan penting yang wajib kamu tahu.

10 Tips Menggunakan App Store di iOS 12 untuk iPhone, iPad

Dalam artikel ini tim MakeMac akan berbagi beberapa tips terbaik untuk akses App Store di iOS 12. Simak langsung ya!

1. Cek Tab Today Sesuai Namanya, Setiap Hari

Semenjak iOS 11, Apple mengubah tampilan App Store dengan menambahkan tab Today.

Sesuai namanya, tab Today punya update setiap hari untuk Games of the day, App of the day dan katalog tambahan serta blog ekslusif seputar aplikasi di App Store.

Sesuai namanya, silakan akses tab Today di App Store secara reguler dan sebisa mungkin setiap hari.

Tujuannya adalah mendapatkan informasi terbaru mulai dari games, aplikasi serta konten ekslusif lainnya di App Store.

2. Matikan Auto-Play Video

Selain tab Today, App Store juga punya konten video pendek untuk preview dari aplikasi atau games.

Kamu bisa mengelola pengaturan Autoplay Video sesuai kebutuhan, matikan untuk menghemat penggunaan Cellular Data misalnya.

Akses pengaturan Auto-Play Video dari App Store iOS 12 dengan cara akses aplikasi Settings - iTunes & App Store - Video Autoplay - OFF.

3. Hemat Kuota, Matikan Akses App Store dengan Cellular Data

Kamu bisa mematikan akses App Store dengan koneksi internet lewat Cellular Data jika diperlukan. Pengaturan ini memang agak tersembunyi namun tetap bisa kamu akses dengan mudah jika diperlukan.