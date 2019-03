Home Desain Usung Tema Tradisional, Begini Cantik dan Nyamannya Rumah Widyawati

BANGKAPOS.COM - Rumah tak hanya menjadi tempat untuk berlindung saja, tetapi juga menjadi tempat untuk berbagi kisah.

Seperti itulah yang dituliskan Widyawati mengenai rumahnya. Ya, pada sebuah unggahan di instagram pribadi miliknya, Widyawati menulis "Home is where our story begins" dan dilanjutkan ucapan "Good morning guys" untuk para pengikutnya.

Ini seakan menandakan bahwa di sanalah Widyawati membangun kisahnya bersama sang suami, Alm. Sophan Sophiaan. Lalu, seperti apa rumah aktris legendaris Indonesia ini?

Desain interior rumah Widyawati mengusung tema tradisional modern di mana terdapat gebyok Jawa, namun tetap menampilkan sofa dengan bentuk terkini.

dok. instagram.com/phandya I Desain rumah Widyawati

Tak hanya itu dilengkapi pula dengan aksesori berupa guci dan pajangan lainnya di rumah. Lalu, terdapat pula dekorasi dinding berupa lukisan sang suami, Sophan Sophiaan.

dok. instagram.com/phandya I Dekorasi dinding di rumah Widyawati

Selain dekorasi dinding berupa lukisan, terdapat pula foto-foto keluarga. Rumah seakan menyampaikan kisahnya.

dok. instagram.com/phandya I Foto keluarga di rumah Widyawati

Tak cuma aksesori ruang berupa pajangan saja, Widyawati menghadirkan pot bunga agar huniannya kian cantik.

Lengkap pula dengan kursi dan meja khas nuansa tradisional yang memperlihatkan konsistensi tema yang diusung.

dok. instagram.com/phandya I Bunga jadi aksesori pada rumah Widyawati

Nyaman banget ya Sahabat Nova!(*)

