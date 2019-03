14 Cara Mengurangi Perut Buncit Tanpa Diet Ketat atau Olahraga Berat, Bisa Dicoba!

BANGKAPOS.COM--Beberapa perubahan kecil benar-benar dapat melangsingkan bagian tengah tubuh Anda, tetapi bukan karena makanan yang dapat "membakar" lemak perut.

Menurut Direktur Nutrisi di Good Housekeeping Institute, Jaclyn London MS RD CDN, untuk membuat perut rata, Anda harus melatih perut Anda untuk mengonsumsi makanan tertentu dan berolahraga.

Dia mengatakan, beberapa penyesuaian mudah dapat mengurangi perut yang menggelembung.

//

Atur kebiasaan hidup sehat mulai dari sekarang hingga jangka panjang, tanpa menggunakan teknik diet gula.

"Pertimbangkan untuk menambahkan sumber kalium, kalsium, dan magnesium ke dalam makanan Anda, dan mengurangi sumber natrium yang licik," kata Jaclyn London.

//

Cara termudah untuk memulai, misalnya membuat camilan sehari-hari Anda berbasis sayuran dan buah, seperti apel dengan mentega kacang.

Anda juga bisa mengonsumsi yogurt, kentang manis atau labu panggang untuk membuat roti sandwich.

Makanan-makanan tersebut secara alami meningkatkan kandungan mineral dan menyediakan serat ekstra, serta lebih sedikit menggunakan natrium.

Untuk jangka pendek, dia menyarankan untuk mengonsumsi sayuran secara bergantian, seperti kangkung dan brokoli, kacang-kacangan, serta sayuran hijau lainnya.

Sayuran merupakan pilihan yang sangat bergizi hampir sepanjang waktu. Namun, makanan kaya serat ini dapat menyebabkan rasa sakit karena gas.

Meski begitu, tergantung pada seberapa terhidrasinya Anda dan seberapa banyak serat yang biasa Anda makan.

Jika tujuan Anda adalah menurunkan berat badan secara keseluruhan, maka makan makanan sehat dan tubuh selalu aktif merupakan cara cerdas untuk mendapatkan perut rata.

Sementara itu, cobalah perubahan mudah yang didukung sains ini untuk perut yang lebih rata:

1. Tidur lebih awal

Perempuan harus tidur cukup agar bahagia. (Lifealth)

Berada di bawah selimut sedikit lebih cepat tidak hanya membantu Anda menghindari ngemil saat larut malam.

Ketika Anda tidur terlalu malam, maka akan memperlambat metabolisme tubuh Anda.

Jadi jika Anda ingin meningkatkan pembakaran kalori Anda, Anda harus tidur malam setidaknya tujuh jam.

2. Jangan melewatkan waktu makan.

Salad yang dibuat dari campuran sayuran, buah, dan protein. (Nutritionexp)

Kiat penambah metabolisme lainnya, makan setiap tiga hingga empat jam, dan itu harus termasuk meluangkan waktu untuk sarapan.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang melewatkan makan pagi mengalami peningkatan hormon yang berhubungan dengan kelaparan pada kemudian hari.

Makanan ringan biasa (yang harus mengandung karbohidrat kompleks dan protein!) akan membuat Anda merasa kenyang dan tubuh Anda membakar kalori dengan stabil.

3. Sempurnakan postur tubuh Anda.

Luruskan tubuh agar Anda terlihat lebih baik seperti yang disarankan pelatih The Biggest Loser, Kim Lyons.

"Ketika postur Anda baik, Anda secara otomatis menarik dan mengencangkan otot perut Anda," katanya.

Jika Anda perlu mengingatkan diri Anda untuk berdiri tegak, tempel catatan dan tempatkan secara strategis yang mudah terlihat.

4. Minum air lemon

Air lemon (Food Network)

Ayo minum air lemon!

"Menjadi dehidrasi menyebabkan tubuh menimbun air," kata Kim Lyons.

Ketika Anda banyak minum sekaligus, dapat membuat Anda menimbun hingga 4 kilogram di sekitar bagian tengah tubuh Anda.

Usahakan untuk setidaknya delapan gelas air atau cairan lain setiap hari.

5. Makan lebih banyak H2O

Ilustrasi beragam warna buah dan sayur dalam piring makan (Webmd.com)

Ya, Anda membacanya dengan benar. Makanan berair tinggi seperti buah-buahan dan sayuran akan membuat Anda lebih cepat kenyang.

Menurut Jaclyn London, mulailah makan Anda dengan sup, salad, atau pilihan makanan favoritnya seperti bumbu paprika pedas, serta sayur buncis yang dapat mengurangi rasa lapar.

6. Seduh kopi

Ilustrasi secangkir kopi (Nutritionexp)

Kemenangan lain untuk secangkir kopi Anda, kopi berkafein adalah diuretik alami (ringan), yang membantu Anda menghilangkan lemak dengan menghilangkan kelebihan air dalam tubuh.

Efek stimulasi juga membuat benda-benda tetap bergerak dalam usus Anda. Gerakan usus yang teratur membantu perut rata.

7. Camilan kacang

Penelitian menunjukkan, makan kacang dengan memiliki lingkar pinggang yang lebih rendah.

Kacang kaya akan lemak tak jenuh tunggal, sehingga menjadi pilihan yang lebih memuaskan daripada pretzel.

Pastikan Anda tetap menggunakan versi tawar untuk mencegah memasukkan natrium dalam tubuh, dan perlu diingat bahwa satu porsi adalah segenggam kecil.

8. Tambahkan susu untuk sarapan

Ilustrasi minum susu. (ell.h-cdn.co)

Tuang susu rendah lemak pada sereal pagi hari Anda. Pola makan yang mengandung kalsium ini dikaitkan dengan berat badan lebih sehat.

Selain itu, mineral dalam produk susu yakni kalsium, potasium, dan magnesium, dapat membantu mengimbangi natrium penginduksi gembung di perut.

9. Makan lebih lambat

Lebih baik kunyah setiap gigitan setidaknya 10 kali sebelum menelan.

"Tubuh harus bekerja lembur untuk memecah makanan di lambung dan usus, yang dapat menyebabkan gas besar dan gangguan pencernaan," kata Dr Reichman.

Ditambah lagi, ketika Anda makan cepat, Anda lebih rentan menelan udara, yang dapat meningkatkan risiko Anda merasa perut sedikit bengkak.

10. Pilih lebih banyak probiotik

"Probiotik adalah bakteri 'baik' ".

Probiotik membantu sistem pencernaan Anda memecah makanan, mencegah masalah pencernaan yang dapat membuat Anda tidak memiliki perut yang rata.

Hal itu diungkapkan oleh ahli gizi Jonny Bowden, PhD, penulis buku The Most Effective Natural Cures on Earth.

Untuk memastikan saluran buang air Anda bekerja pada kapasitas optimal, Bowden menyarankan untuk makan satu porsi makanan kaya probiotik setiap hari seperti yogurt, kimchi, miso, asinan kubis, atau buttermilk.

11. Jangan lupa prebiotik

Makanan mengandung prebiotik adalah senyawa tidak hidup yang mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan.

"Sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan biji-bijian 100 persen akan memberi bahan bakar probiotik kepada tubuh Anda yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang," kata Jaclyn London.

12. Hisap Mint

Mengunyah memaksa Anda untuk menelan lebih banyak udara dan menghembuskan nafas, kata para peneliti di American College of Gastroenterology.

13. Istirahat.

"Ketika Anda lelah, tubuh Anda meningkatkan produksi steroid dan hormon stres, yang berdampak negatif pada sistem pencernaan Anda, menyebabkan sembelit besar," kata Dr Reichman.

Stres juga meningkatkan produksi kortisol, hormon yang mengirim kelebihan lemak secara langsung ke bagian tengah tubuh Anda dalam upaya melindungi organ vital Anda.

Untuk meminimalkan ketegangan, Dr Reichman menyarankan untuk beristirahat selama 20 menit sehari ketika Anda terlalu lelah.

14. Jalan

Berjalan kaki (Lifealth)

Menurut Lyons, jika Anda tidak dapat pergi ke gym, cobalah untuk berjalan 30 menit setiap hari.

Peningkatan metabolisme yang sederhana akan membantu Anda membakar lemak pinggang lebih efisien.

Jika Anda ingin berolahraga, lewati gadget yang menjanjikan dan lakukan latihan perut dalam beberapa menit.

Penelitian dari Kansas State University menemukan bahwa sebagian besar perangkat yang dirancang untuk menargetkan perut sehat ternyata tidak bisa memenuhi janjinya.

Ayo, mulai atur makan sehat Anda dan berolahraga. (Good Housekeeping)