Ashanty Tak Ragu Tinggalkan Anang jika 2 Hal Ini Terjadi pada Suaminya, Tegas Sebut Pasti Pisah

BANGKAPOS.COM -- Ashanty rela meninggalkan Anang Hermansyah bila dua hal ini terjadi pada suaminya.

Bahkan Ashanty tak ragu untuk menyebut kata pisah bila Anang Hermansyah sampai melanggar hal-hal di luar batas kewajaran berumah tangga.

Ungkapan Ashanty itu cukup mengejutkan bila menilai rumah tangganya dengan Anang Hermansyah selama ini terkenal harmonis dan nyaris jauh dari gosip miring.

Bahkan pasangan yang menikah pada 12 Mei 2012 lalu itu masih sering pamer kemesraan dan keromantisan di unggahan media sosial maupun saat tampil di depan publik.

Anang dan Ashanty (TribunLampung.com)

Dilansir dari tayangan Hot Shot yang diunggah kanal YouTube Surya Citra Televisi (SCTV) pada Jumat (15/3/2019), Ashanty awalnya mengungkapkan hal yang membuatnya tetap hidup berumah tangga bersama Anang.

Menurut Ashanty, alasan keduanya menikah bukanlah materi namun rasa nyaman dan banyaknya kecocokan.

"Ini sampai saat ini ya, kita nggak tahu suatu saat kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sampai hari ini kita berpegang bahwa kita ini menikah bukan karena wah ini banyak duit atau wah ini apa ini apa nggak ada."

"Kita menikah karena kita merasa nyaman dan ini memang sudah menjadi selain jodoh kita juga merasa banyak kecocokan, kita sudah melewati hidup yang pasti nggak selalu senang pada saat kita ada up and down juga," ungkap Ashanty.

Namun siapa sangka wanita berusia 34 tahun itu mengungkapkan dua hal yang mampu membuatnya rela berpisah dengan sang suami.

