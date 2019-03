Hati-hati, Akun Populer di Instagram Jadi Sasaran Serangan Phising

Segera setelah mengeklik tautan "Appeal", selanjutnya Anda akan diminta untuk memasukkan kredensial Instagram . Tidak hanya sampai disitu, sebuah pesan lain muncul: “We need to verify your feedback and check if your e-mail account matches the Instagram account,” atau "Kami perlu memverifikasi respon Anda dan memeriksa apakah akun surel Anda cocok dengan akun Instagram ".