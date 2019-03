Persib Bandung Dominasi Rating TV di Penyisihan Piala Presiden 2019

BANGKAPOS.COM -- Persib Bandung tercatat mendominasi peringkat rating televisi tertinggi selama babak penyisihan Piala Presiden 2019.

Dari lima laga peringkat teratas, tiga di antaranya adalah laga yang melibatkan Maung Bandung, jukukan Persib.

Laga Persib yang paling banyak menyedot penonton TV adalah saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (7/3/2019).

Laga yang dimenangkan Persebaya dengan skor 3-2 itu tercatat menyedot 3,8 persen penonton TV.

Selain rating TV, laga Persebaya vs Persib juga menjadi laga dengan sharing TV tertinggi dengan persentase 25,2 persen.

Walau demikian, perolehan penonton TV laga Persib dipastikan tak bisa lagi naik. Pasalnya, Persib sudah tersingkir dan tak lolos ke 8 besar.

Wakil Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2019, Harsiwi Achmad, memuji pertandingan penyisihan yang menciptakan banyak gol.

Tercatat, ada 93 gol yang tercipta selama babak penyihan Piala Presiden 2019 dari 2-16 Maret.

"Kalau golnya banyak berarti sangat menarik pertandingannya. Mudah-mudahan pada babak selanjutnya pertandinganya masih menarik," kata Harsiwi saat hadir di undian 8 besar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Berikut daftar lima besar laga dengan rating TV dan sharing TV tertinggi selama babak penyisihan Piala Presiden 2019:

Rating TV:

- Persebaya vs Persib: 3,8 Persen

- Persija vs Borneo FC: 3,7 Persen

- Persib vs Tira-Persikabo: 3,6 Persen

- Persib vs Perseru: 3,5 Persen

- Borneo FC vs PSS: 3,4 Persen

Rata-rata: 2,8 Persen

Sharing TV:

- Persebaya vs Persib: 25,2 Persen

- Persib vs Tira-Persikabo: 24,4 Persen

- Madura United vs Persija: 21,7 Persen

- Bhayangkara FC vs Semen Padang: 16,7 Persen

- PSS vs Madura United: 16 Persen

Rata-rata: 15,2 Persen

Penulis : Alsadad Rudi

Editor : Eris Eka Jaya