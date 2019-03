Syahrini dan Luna Maya Main Salju, Gaya Saat Lakukan Ini Tak Sama Justru Jadi Perdebatan

BANGKAPOS.COM - Artis peran Luna Maya kini sedang berlibur ke Perancis.

Di sana, wanita berusia (35) itu pertama kalinya mencoba bermain ski di salju.

Sebelum bertolak ke Perancis, Luna melaksanakan ibadah umrah, lalu mampir ke Turki hingga nonton konser di Singapura.

Setelah meraih piala Indonesian Movie Actors (IMA) Awards 2019 untuk kategori Pemeran Wanita Utama Terfavorit, Luna lalu terbang ke Perancis bersama para sahabat.

Di sana ia bersenang-senang di tengah hamparan salju "Club Med Grand Massif Samoëns Morillon".

Lokasi Club Med Grand Massif Samoëns Morillon ini biasanya tempat ski untuk para pemula.

Luna pun membagikan sejumlah aktivitasnya selama bermain ski di sana pada Senin (18/3/2019).

Yang menarik, warganet rupanya membandingkan gaya bermain salju Luna Maya dan Syahrini.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun, nampak Luna maya bermain ski.

Sedangkan Syahrini dalam video lawasnya, terlihat bermain salju dengan memakai sepatu boots dan menenteng tas Hermesnya.

Luna Maya dianggap lebih elegan dan anggun.

Sedangkan Syahrini dianggap lebih mengutamakan penampilannya.

"Tetap luna Maya saya mah...natural dia mah gada yg dibuat2..."

"Masi utg dia cma nendang salju nya , lah g bawa msngkok ke sama dan tambahin sirop marjan,"

"Ribet banget ama tasnya ,"

"Rini mah ngeliat salju buat feed Instagram, Luna buat enjoy the snow,"

"Mungkin wanita terbaiknya reino bukan yg perfect kyk luna (cantik,pintar,body model). Mgkn yg terbaik menurut dia wanita yg kyk syahrini. Kan hati orang ga bisa dipaksain,"

Ditelusuri TribunSolo.com, Syahrini justru telah beberapa kali bermain ski seperti halnya yang dilakukan Luna Maya.

Bahkan sebelum resmi menikah dengan Reino Barack, keduanya sempat dikabarkan berlibur dan bermain salju bersama Perancis.

Pada awal akhir tahun 2018 lalu, Syahrini pernah berada di Jepang selama hampir tiga minggu, ia lalu melanjutkan perjalanannya ke Prancis.

Saat berada di Perancis, ia hanya memamerkan dua foto liburannya.

Syahrini memperlihatkan asyik bermain jet ski di Chamonix Mont Blanc.

Chamonix Mont Blanc adalah resort dan tempat ski yang berlokasi di perbatasan Perancis, Swiss dan Itali.

Menggunakan baju serba putih, Syahrini terlihat lebih natural tanpa menggunakan makeup tebal.

"Such A Fresh Air, Good Morning From The Mountain,...Ski Time !" tulis Syahrini yang bergaya dengan jaket putih bermerek Prada.

