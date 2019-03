Di Banderol Rp1,7 Juta, Samsung Mulai Jual Galaxy M10 di Indonesia

BANGKAPOS.COM - Seperti dijanjikan sebelumnya, Samsung akhirnya bakal memboyong Galaxy M10 untuk konsumen Indonesia.

Samsung Galaxy M10 hadir di Indonesia sebagai pelengkap Galaxy M20 yang telah meluncur lebih dulu.

“Melengkapi Galaxy M Series, Samsung meluncurkan Galaxy M10 bagi konsumen di Indonesia (dengan) fitur unggulan All Day Battery, Dual Camera dengan lensa Ultra-Wide, serta harga yang terjangkau," ujar Denny Gallant Head of IT and Mobile Business Samsung Electronics Indonesia.

Dengan menjagokan sejumlah fitur, seperti desain "Infinity-V", dua kamera belakang dengan sensor ultra-wide angle, dan baterai 3.400 mAh, Galaxy M10 dibanderol dengan harga Rp 1,7 juta.

Untuk ketersediaan, keran pre-order Galaxy M10 bakal dibuka pada tanggal 20 Maret mendatang di situs sobatantilowbat.com.



Sementara penjualan perdana secara online bakal digelar melalui flash sale di berbagai situs e-commerce di Indonesia, mencakup Lazada, JD.id, Blibli, Erafone, dan Telesindoshop pada tanggal 27 - 31 Maret 2019, disertai dengan promo menarik.

Spesifikasi Galaxy M10

Samsung Galaxy M10 sendiri diperkenalkan secara berbarengan dengan Galaxy M20 di India pada akhir Januari lalu. Spesifikasi teknisnya berada sedikit di bawah Galaxy M20.

Layar Galaxy M10 berdiagonal 6,22 inci dengan resolusi 1.520 x 720 piksel (aspect ratio 19:9). Di sisi atasnya ada "poni" kecil yang memuat kamera selfie 5 megapiksel yang mendukung fitur Face Unlock.

Samsung menyebut layar model ini sebagai "Infinity-V". Pada bagian belakangnya terpatri dua kamera yang masing-masing memiliki sensor 13 megapiksel (lensa bukaan f/1.9) dan 5 megapiksel (sensor ultra-wide angle).

Hardware Galaxy M10 mencakup System-on-Chip Exynos dengan CPU octa-core 7870 (1,6 GHz), RAM 2 GB, media penyimpanan 16 GB (bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 512 GB), dan baterai berkapasitas 3.400 mAh yang diklaim kuat hingga 24 jam waktu bicara.