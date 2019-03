Kenapa Nokia 3.1 Plus Lebih Mahal Dari Nokia 5.1 Plus. Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM - HMD Global baru saja meresmikan kehadirkan Nokia 3.1 Plus di Indonesia. Dari pengumuman tersebut, Nokia 3.1 Plus dijual dengan harga Rp2.399.000.

Yang Menarik, ternyata harga ini sedikit lebih mahal dibanding kakaknya yaitu Nokia 5.1 Plus yang hadir lebih dulu.

Masalahnya, Nokia 5.1 Plus memiliki prosesor yang lebih tinggi dibanding Nokia 3.1 Plus. Saat peluncuran Nokia 3.1 Plus, harga terbaru dari Nokia 5.1 Plus sudah mengalami penurunan menjadi Rp2.299.000, selisih seratus ribu rupiah.



Pada jumpa pers yang dilakukan Selasa (19/03), Miranda Warokka, selaku Head of Marketing Indonesia for HMD Global, menjelaskan bahwa meski seri lebih tinggi, namun ada beberapa fitur di Nokia 5.1 Plus yang kalah dengan Nokia 3.1 Plus.

Selain ukuran layar Nokia 3.1 Plus lebih besar, baterainya dipersiapkan memiliki daya tahan lebih lama.

Selain itu, Nokia 3.1 Plus sudah memiliki fitur NFC yang tidak dimiliki kakaknya. Dengannya, seri ini jadi smartphone Android termurah yang sudah menggunakan NFC di Indonesia.



Miranda juga mengatakan bahwa penamaan seri ini bukan berarti meluncurkan smartphone dengan penurunan inovasi, tapi lebih kepada upaya Nokia untuk memperkenalkan smartphone yang ada ke segmen maupun penggunaan yang berbeda.

"Ini merupakan dua produk yang berbeda. Nokia 5.1 Plus menawarkan desain yang seksi dengan material kaca sedangkan Nokia 3.1 Plus fokus pada produktivitas," lanjutnya.