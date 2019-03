Kongke Ala KPU Bangka, Ajak Anak Muda Berdialog di Lanon Cafe Petaling

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Mendekati waktu pemilihan umum KPU Kabupaten Bangka terus gencar untuk mengajak semua kalangan agar bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang.

Kali ini KPU Kabupaten Bangka, menyasar kaum milenial untuk turut mensukseskan Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bangka.

Dimana pada Selasa (19/3/2019) malam bertempat di Lanon Cafe Petaling, Mendo Barat, mereka mengumpulkan masyarakat yang didominasi anak muda berkumpul mendengarkan sosialisasi bertajuk Kongke Pemilu 2019.

Kegiatan itu dikemas berupa dialog interaktif yang di pandu Bisma Hidayat, Kasubag Teknis KPU Bangka yang diselingi dengan live musik.

"Kami sengaja mengundang kawan-kawan dari berbagai komunitas agar mendapatkan pemahaman tentang dunia kepemiluan. Harapan kami agar informasi yang di sampaikan bisa diteruskan kepada masyarakat dilingkungan masing-masing.

Kami juga membuka diri terhadap masukan maupun saran dari kawan-kawan semua agar penyelenggaraan Pemilu 2019 ini bisa berlangsung dengan baik" ujar Hartati, Komisioner yang membidangi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Bangka, pada Rabu (20/3/2019).

Senada Husnun Nisa, perwakilan Karang Taruna Gaspalas Petaling Banjar menyampaikan sebagai generasi milenial diharapkan para pemilih muda jangan mudah percaya pada hoax serta terperdaya dengan politik uang.

Husnun juga mengajak peserta membantu KPU mensosialisasikan pemilu melalui media sosial yang ada.

Kegiatan Kongke Pemilu 2019 merupakan rangkaian sosialisasi yang dilakukan KPU Bangka.

Berbagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih lain diantaranya Goes To School, Goes To Community, kursus kepemiluan, Relawan Demokrasi, Forum Warga Berbasis Keluarga serta lomba kreasi seni pemilih pemula.

Selanjutnya juga akan dilaksanakan lomba foto serta konser musik dan pemilu run yang akan dilaksanakan di Taman Kota Sungailiat.

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai komunitas, diantaranya Karang Taruna, remaja Masjid, penyuluh Pertanian, OSIS, BEM IAIN serta Mahasiswa STIE Pertiba yang sedang melaksanakan program KKN di Mendo Barat.

Mereka berasal dari berbagai desa di kecamatan Mendo Barat.

Pada kegiatan tersebut hadir Komisioner KPU Bangka Hartati dan Cepenk Susanti.

Selain itu juga hadir Ketua PPK Mendo Barat Eddy Sugara yang didampingi angotanya Arman Anuari, Rizal, Lilis Santika dan Hija Riska.(*)