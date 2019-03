Resmi Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harga Nokia 3.1 Plus

Wayne Tang, Head of Product Marketing HMD Global

BANGKAPOS.COM - Setelah mendarat di India pada Oktober 2018 lalu, HMD Global mengumumkan kehadiran smartphone Nokia terbaru untuk pasar tanah air melalui seri Nokia 3.l Plus di Jakarta.

Miranda Warokka, Head of Marketing Indonesia for HMD Global, mengatakan, “Karena tanggapan positif, kami memutuskan menghadirkan Nokia 3.1 Plus yang menawarkan layar lebih besar dan baterai lebih lama, serta pencitraan terkini, dalam satu genggaman.

Menurut kami Nokia 3.1 Plus akan disukai para penggemar kami di Indonesia, hadir dengan lebih banyak manfaat dan dapat menjadi perangkat mumpuni untuk menunjang produktivitas mereka.”

Nokia 3.1 Plus dilengkapi dengan layar 6 inci yang memiliki resolusi HD+ atau 720 x 1440 pixels serta rasio aspek 18:9. Hadir tanpa notch, layarnya tampil lebih maksimal dengan screen-to-body ratio sebesar 77,5%.

Sebagai smartphone mid-range, Nokia 3.1 Plus mengusung prosesor octa-core MediaTek Helio P22 yang ditandem dengan RAM 3 GB, media simpan internal 32 GB serta dukungan media simpan eksternal yang mencapai 400 GB.

Hadir dengan dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 13 MP dengan aperture f/2.0 serta autofocus dan resolusi 5 MP dengan aperture f/2.4 yang berfungsi sebagai depth sensor untuk menghasilkan foto dengan efek bokeh. Untuk video, bisa rekam sampai resolusi 1080p.

Untuk foto selfie, kamera depannya memiliki resolusi 8 MP dengan aperture f/2.2 yang sudah dibekali dengan lampu kilat serta kemampuan rekam video 720p.

Sebagai penerus Nokia 3, seri terbaru ini memiliki baterai dengan kapasitas 3500 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari.

Seri ini menggunakan bodi dengan bahan aluminium mesin-CNC di bagian belakang yang presisi hadir dengan desain yang mulus dan bersih, serta berpadu dengan struktur logam die-cast yang solidi.

Tampilan miatte Nokia 3.1 Plus, makin keren dengan detil motif potongan berlian dan 2.5D glass melengkung sehingga terasa ergonomis saat digenggam.

Sebagai bagian dari keluarga Android One, Nokia 3.1 Plus mendapatkan prioritas up-to-date langsung dari Google dengan pembaruan keamanan bulanan selama tiga tahun dan pembaruan OS selama dua tahun.

Sistem operasi yang digunakan yaitu Android 9 Pie yang menyediakan fitur terbaru seperti App Actions, Adaptive Battery dan Digital Wellbeing, fitur terpadu yang eksklusif ada di perangkat Android One dan smartphone Google Pixel.

Android 9 Pie juga menjamin smartphone Nokia meningkat seiring waktu, berkat fitur AI intuitif yang mempelajari kebiasaan pengguna guna mendapatkan pengalaman yang paling efektif dan efisien.