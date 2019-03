Asyik Westlife Bakal Manggung di Indonesia, Ini Jadwalnya

BANGKAPOS.COM-- Grup vokal asal Inggris Westlife setelah vakum selama tujuh tahun akan bertandang ke Indonesia pada Rabu (7/8/2019) mendatang di ICE BSD, Tangerang.

Kedatangan grup vokal yang digawangi Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily, dan Kian Egan ini akan mengelar konser bertajuk Westlife-The Twenty Tour 2019.

Westlife berjanji akan tampil membawakan lagu baru serta hits ternama, yang membuat nama mereka besar.

Hal itu diketahui dari promotor Full Color Entertaiment, melalui rilis yang dikirimkan kepada Grid.ID.

Westlife akan menggelar konser bertajuk Westlife - The Twenty Tour 2019.

"Pada persembahan konsernya nanti Westlife akan menampilkan lagu terbarunya dan tentunya juga akan membawakan lagu-lagu hits andalan mereka seperti 'Swear It Again', ‘If I Let You Go’, ‘Flying Without Wings', ‘I Have a Dream’, ‘Seasons in the Sun’, ‘Fool Again’, ‘My Love’, ‘What Makes a Man’, ‘Uptown Girl’, ‘Unbreakable’, ’ Mandy’, ‘You Raise Me Up’, 'Unbreakable' dan masih banyak lagi," tulis siaran pers dari Full Color Entertaiment, Kamis (21/3/2019).

Perjalanan tur konser tersebut akan dimulai pada 25 Mei 2019 di Belfest, Irlandia Utara dan diakhiri di Dublin, Irlandia pada 5 Juli 2019 mendatang.

Untuk menyaksikan penampilan Westlife, kamu bisa mendapatkan tiketnya mulai 28 Maret 2019 mendatang secara online melalui www.tiket.com.

Atau bisa juga secara offline gerai Full Color Entertainment di Mall Taman Anggrek dan di seluruh gerai Indomaret.

Jika ingin mengetahui informasi lainnya, kamu bisa mendapatkan melalui www.westlifejakarta.com. (*)

Artikel ini sudah diterbitkan di Grid. Id dengan judul Vakum 7 Tahun, Westlife Bakal Reunian di Indonesia! Catat Tanggalnya