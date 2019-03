PT Permodalan Nasional Madani Babel Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Bangka Belitung dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah atas barang-barang jaminan milik debitur, sebagai berikut :

ASNI WARNI (Nasabah)

1 (satu) bidang tanah seluas 557 m2 berikut bangunan rumah tinggal diatasnya terletak di Jl. Yos Sudarso Komplek Mantung Rt. 026 Rw. 010 Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kab. Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No.148 terdaftar atas nama Hamril Hakim (Limit Rp.750.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp.225.000.000,) ;

Syarat dan Ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran.

Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website https://lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut.

2. Pendaftaran.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Email (ALE) pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy (scan) KTP, NPWP serta memasukkan data nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan.

a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :

• Hari/tanggal : Kamis / 04 April 2019

• Pukul : 11.00 WIB (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet).

b. Tempat Pembukaan Penawaran di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang, Jl. Ahmad Yani No.8 Pangkalpinang.

c. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

4. Uang Jaminan Lelang

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)

2) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

c. Uang jaminan lelang peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan ke rekening Bank atas nama peserta lelang yang sudah didaftarkan, kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan.

5. Penawaran Lelang

a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist.

b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dengan menggunakan token lelang yang telah dikirimkan ke alamat email masing-masing, sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a.

6. Pelunasan Lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

7. Obyek Lelang

Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Pangkalpinang dan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.

8. Informasi Lebih Lanjut

a. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, Jl. Ahmad Yani No.8 Pangkalpinang Telp. (0717) 435333 atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991.

b. Untuk informasi lebih lanjut mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) – Cabang Bangka Belitung, Jl. Jendral Sudirman

No. 28 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Pangkalpinang Telp.(0717) 424167.

Pangkalpinang, 21 Maret 2019

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

Cabang Bangka Belitung

ttd

Daniel Silitonga

Pemimpin Cabang