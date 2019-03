Dikabarkan Bawa Pop-Up Kamera, Samsung Galaxy A90 Bakal Segera Dirilis

BANGKAPOS.COM - Samsung dikabarkan akan segera merilis hape terbaru dari seri Galaxy A pada 10 April mendatang.

Hape tersebut sendiri adalah Samsung galaxy A90.

Namun, ada yang berbeda dengan Galaxy A90 yang akan dirilis pada 10 April mendatang.

Kabarnya hape ini akan menjadi hape pertama Samsung yang membawa kamera Pop-Up.

Hal ini sendiri sebenarnya masih belum bisa dipastikan.

Namun, bocoran bahwa Samsung Galaxy A90 akan membawa Pop-Up kamera sudah bermunculan.

Salah satu bocoran tersebut adalah bahwa adanya tulisan "Notchless Infinity Screen only Available on Galaxy A90" yang ada pada salah satu halaman di Samsung Indonesia.

Pada halaman berbahasa inggris tersebut Samsung menerangkan bahwa Samsung Galaxy A90 akan hadir dengan Notchless Infinity Screen.

Di mana berarti akan hadir tanpa notch dan memiliki layar full.

Jika memang demikian, kemungkinan besar akan ada kamera Pop-Up pada Samsung Galaxy A90 loh.

Wah semakin penasaran bukan kalian dengan Galaxy A90?

Tapi sabar dulu yah, karena Galaxy A90 baru akan resmi diperkenalkan pada 10 April mendatang.

Jadi kita tunggu saja yah kehadiran dari Galaxy A90 ini.(*)

Artikel ini telah tayang di nextren.grid.id dengan judul Samsung Galaxy A90 Akan Segera Dirilis, Bakal Bawa Pop-Up Kamera?