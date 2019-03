Kisah Lamaran Siti Badriah, Sebelum di Acara Gedung Mewah, Ada Kejadian Romantis di Korea

BANGKAPOS.COM -- Setelah sempat dilamar di sebuah gang di Korea Selatan, akhirnya Krisjiana Baharudin secara resmi melamar Siti Badriah. Acara lamaran pun berlangsung secara mewah di sebuah gedung.

Siti Badriah memposting video lamaran di Insta Story miliknya.

Siti Badriah begitu bahagia saat Krisjiana Baharudin memasangkan cincin di jarinya.

Sebelumnya setelah sempat berpacaran cukup lama, di sebuah gang di rumah penduduk di Korea, Krisjiana Baharudin duduk di depan Siti Badriah.

Saat itulah Krisjiana menunjukkan cincin yang kini dipakai di jari manis penyanyi dangdut itu.

Artis penyanyi Siti Badriah dan kekasihnya sedang berlibur di Korea.

Adalah akun Lambe Turah yang memposting video lamaran romantis itu.

Cincin lamaran itu bukanlah cincin sembarangan.

Krisjiana Baharudin mengungkapkan jika cincin itu adalah cincin kawin ibunya.

"Now i shall pass my mother's wedding ring to you. From the bottom of my heart, thank you for being my better half, thank you for making me the happiest man alive. Thank you, for choosing me. Sincerely, yours forever," (Sekarang aku akan memberikan cincin kawin ibuku padamu. Dari lubuk hati saya, terima kasih telah menjadi bagian saya yang lebih baik, terima kasih telah menjadikan saya pria paling bahagia yang hidup. Terima kasih telah memilih saya. Hormat kami, selamanya - translate) tulis Krisjiana Baharudin di akun Instagram miliknya.