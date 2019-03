Kok Bisa, Syahrini dan Reino Barack Bulan Madu di Swiss Sama dengan Luna Maya Liburan

BANGKAPOS.COM - Luna Maya diketahui liburan ke Swiss.

Dia memamerkan kebahagiaan itu melalui Insta Story bersama sahabatnya, Paula Ola.

Luna Maya menikmati suasana Swiss dengan mengunjungi sejumlah tempat indah dan menarik.

Danau dan keindahan kota negara itu menjadi sasaran foto Luna Maya.

"Love yourself and you will find peace within.

Once this is achieved, life will become a lot more enjoyable

ps: Always a celebration every time we link up," tulis Paula Ola untuk Luna Maya.

(Cintai dirimu sendiri dan temukan kedamaian.

Jika satu hal ini sudah tercapai, hidup akan jadi lebih santai.

ps: mari kita rayakan tiap kali kita terhubung)