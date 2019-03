Rangkul Mesra Gisel, Wijin Takut Diambil Orang

BANGKAPOS.COM--Pasangan Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra sedang dimabuk asmara kini sedang jadi sorotan warganet.

Dua sejoli yang sedang menjalin hubungan spesial ini sekarang mulai kompak pamerkan kemesraan mereka di depan publik.

Setelah sebelumnya, Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra sempat terciduk sedang jalan berdua di sebuah mall, dan hanya mengaku jika keduanya hanya sebatas teman.

Kini akhirnya mereka sudah mulai terbuka mengenai hubungannya.

Sebelum hubungan cinta mereka mencuat ke publik, sempat beredar sebuah foto yang memperlihatkan kebersamaan Wijaya Saputra dan Gisella Anastasia di sebuah mall.

Usut punya usut, mall tersebut berada di Singapura. Foto tersebut tak sengaja diambil saat keduanya belum mengklarifikasi prihal hubungan cinta mereka.

Setelah foto tersebut beredar luas, akhirnya Gisella dan Wijaya Saputra angkat bicara mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat itu.

Dilansir TribunStyle pada Selasa (19/3/2019) dari kanal Youtube Brownies, Ruben sempat menanyakan alasan Wijin memeluk Gisel akrab saat itu.

Saat dikulik perihal kejadian tersebut, Wijin terlihat mantap berikan alasannya

"Di mall kan banyak orang, gue pegangin lah biar gak diambil orang,"ungkap Wijaya Saputra malu-malu.

Gisella dan Wijaya Saputra (Tribun Bogor)

Dilansir TribunStyle dari tayangan Insert TRANS TV, Gisel dan Wijn saat itu sedang berbelanja di mall ION Orchad Mall, Singapura.

Dalam foto-foto tersebut, Gisel dan Wijin juga bahkan mengenakan outfit samaan, yakni berwarna hitam.

Kini keduanya sudah mulai terbuka mengenai hubungan cinta mereka.

Banyak yang penasaran dengan awal mula perkenalan Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra.

Namun akhirnya rasa penasaran itu terjawab sudah.

Lewat channel YouTube seorang Youtuber yang bernama Abibayu dan dipublikasikan pada, Jumat (8/3/32019) Wijin blak-blakan ungkap awal mula perkenalannya dengan Gisella Anastasia.

Beberapa pertanyaan yang akhirnya dilontarkan oleh Abi membahas soal Gisella terutama perihal hubungannya dengan Wijaya Saputra.

Abi sempat menanyakan cerita perkenalannya Wijaya dengan Gisella.

Akhirnya Wijin ceritakan kronologi lengkap perkenalannya dengan Gisella.

Gisella Anastasia rela mendatangi Wijaya Saputra di Yogyakarta. (Instagram/gisel_la/fenirose)

Rupanya keduanya tak sengaja dikenalkan oleh sahabat Gisel dan Wijin, yaitu Butet.

"Kenal dari dulu kenal, tapi enggak deket, jadi waktu itu, ya kenal-kenalan (saling dikenalkan teman lain) jadi kenal gitu-gitu aja, dari temen ke temen gitu aja, say 'hi'," jawab Wijaya.

Ia juga menceritakan momen pertamanya makan bersama dengan Gisel.

"Habis itu tapi ya udah there is no anything, tapi terus habis itu kan dia di Surabaya, pas dia (Gisel) balik ke sini lagi (Jakarta), terus beberapa minggu kemudian aku diajak Butet temenku dan udah kayak adik sendiri untuk makan."

"Kita lagi makan, tiba-tiba ada dia juga (Gisel)," jelas Wijaya kepada Abi.

(TribunStyle.com/Anggraini Nurul Fatimah)

