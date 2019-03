Walau Sudah Bubar, Album My Chemical Romance Masuk Chart Billboard

BANGKAPOS.COM--Walau sudah bubar dan nggak pernah konser lagi, album dari My Chemical Romance masih mampu bersaing dengan album-album lainnya di chart alias tangga lagu Billboard.

Yap, sebagaimana yang diberitakan oleh Rocksound.tv, album Gerard Way cs yang bertajuk 'Three Cheers For Sweet Revenge' bertengger di nomor 191 pada minggu ini.

Padahal, album itu terakhir kali masuk tangga lagu Billboard pada 2005, yakni sekitar 14 tahun yang lalu! Kala itu, selama 78 minggu, album yang ikonik tersebut "duduk" nyaman di nomor 28.

Buat kalian yang belum tau bagaimana Billboard menilai album-album yang ada, mereka menghitung jumlah penjualan album fisik seperti CD hingga piringan hitam dan juga melihat jumlah plays di jasa layanan streaming seperti Spotify.

Belum jelas, sih, mengapa album itu masuk ke dalam tangga lagu Billboard lagi. Namun, serial Netflix ciptaan Gerard Way bisa jadi alasannya.

Atau bisa jadi karena album itu bakal berulang tahun yang ke-15 pada tahun ini!

Album itu berisikan lagu-lagu legendaris dari My Chemical Romance, sebut saja Helena, I'm Not Okay (I Promise), hingga The Ghost of You.

Buat lo yang ingin bernostalgia dan merasakan masa kejayaan emo, lo harus banget dengerin album ini, sob!

